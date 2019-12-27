Проєкт підозри Федині та Звіробій прокурори повернули до ДБР ще в листопаді: відома причина
У проєкті повідомлення про підозру нардепці Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій "виявлено низку суперечностей та порушень". Тому – для усунення недоліків – Генпрокуратура повернула документ до Державного бюро розслідувань. Однак станом на 26 грудня ГПУ виправленого проєкту підозри так і не отримала.
Проєкт повідомлення про підозру Федині та Звіробій ГПУ повернула до ДБР "для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих і процесуальних дій". Про це мовиться на сайті ГПУ.
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Пресслужба ГПУ інформує, що у тексті підозри Софії Федині та Марусі Звіробій виявили низку суперечностей та порушень вимог Конституції, Кримінального процесуального кодексу, законів "Про статус народного депутата України" та "Про регламент Верховної Ради України".
Причому з 29 листопада 2019 року в ДБР так і не усунули недоліки й повторно підозру до ГПУ не надсилали.
Про яку підозру Федині та Звіробій мовиться
Державне бюро розслідувань надіслало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру та проєкт подання на зняття депутатської недоторканості з депутатки від "Європейської Солідарності" Софії Федини 26 листопада.
Слова Софії Федини на відео кваліфікували як "погрозу вбивством щодо президента України". Маруся Звіробій (Олена Самбул) наразі у справі виступає свідком. 26 грудня її допитали у ДБР щодо їхньої спільної скандальної фейсбук-трансляції з емоційними словами у бік Володимира Зеленського.
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Погрози Зеленському від Федини й Звіробій: суть історії
- 26 жовтня Володимир Зеленський приїхав у Золоте-4, де дуже емоційно спілкувався з добровольцями, які виступали проти розведення військ.
- Депутатка Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій у фейсбуці прокоментували слова Зеленського також дуже емоційно, причому лунали слова: "Там ненароком може вибухнути граната... Коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову".
- Депутат "Слуги народу" Олександр Качура написав скаргу в ГПУ та ДБР на Софію Федину, ГПУ розпочала кримінальне провадження.
- 26 листопада ДБР скерувала у справі проєкт підозри до Генпрокуратури.