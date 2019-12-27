Проєкт підозри Федині та Звіробій прокурори повернули до ДБР ще в листопаді: відома причина

У проєкті повідомлення про підозру нардепці Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій "виявлено низку суперечностей та порушень". Тому – для усунення недоліків – Генпрокуратура повернула документ до Державного бюро розслідувань. Однак станом на 26 грудня ГПУ виправленого проєкту підозри так і не отримала.

Проєкт повідомлення про підозру Федині та Звіробій ГПУ повернула до ДБР "для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих і процесуальних дій". Про це мовиться на сайті ГПУ.

До теми: Звіробій подала заяву на директора ДБР Трубу

Пресслужба ГПУ інформує, що у тексті підозри Софії Федині та Марусі Звіробій виявили низку суперечностей та порушень вимог Конституції, Кримінального процесуального кодексу, законів "Про статус народного депутата України" та "Про регламент Верховної Ради України".

Причому з 29 листопада 2019 року в ДБР так і не усунули недоліки й повторно підозру до ГПУ не надсилали.

Про яку підозру Федині та Звіробій мовиться

Державне бюро розслідувань надіслало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру та проєкт подання на зняття депутатської недоторканості з депутатки від "Європейської Солідарності" Софії Федини 26 листопада.

Слова Софії Федини на відео кваліфікували як "погрозу вбивством щодо президента України". Маруся Звіробій (Олена Самбул) наразі у справі виступає свідком. 26 грудня її допитали у ДБР щодо їхньої спільної скандальної фейсбук-трансляції з емоційними словами у бік Володимира Зеленського.

​Детальніше: Звіробій вийшла з допиту в ДБР: про що розпитували

Погрози Зеленському від Федини й Звіробій: суть історії