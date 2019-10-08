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      Проєкти законів 1210 і 1210-1 повинні бути відкликані розробниками, – глава ДРС

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      Ксенія Ляпіна
      Ксенія Ляпіна / drs.gov.ua

      Державна регуляторна служба (ДРС) проаналізувала проєкти закону 1210 і 1210-1, виявила їх потенційний негативний вплив на економіку і відправила попередження про наслідки його прийняття депутатам.

      Про це заявила глава ДРС Ксенія Ляпіна.

      "Нам вдалося спрогнозувати і показати потенційний негативний вплив закону 1210. Але чи нам вдасться вплинути на уми тих, хто сьогодні приймає рішення – це питання відкрите. Тому що власне ми направили свої прогнози і депутатам. Вони не слухали, хоча частина з них почала розуміти, що вони роблять щось не те. Ми надіслали це і уряд, і ми зараз направимо Президенту. Сподіваємося, що це вплине на ситуацію", – заявила Ляпіна.

      За словами глави ДРС, одним із способів врегулювання ситуації навколо закону є відгук законів 1210 і 1210-1, які можуть бути повернуті в парламент після суттєвого доопрацювання.

      При цьому, Ляпіна зазначила, що основною проблемою сьогодні є непрогнозованість дій влади і зростання недовіри до неї з боку бізнесу, що автоматично спричинить за собою зниження економіки.

      Прогнозованість зменшилася навіть у порівнянні з тим, що було раніше. Я дивилася оцінки, які проводять різні рейтингові структури. Коли ми говоримо, реформи, ми забуваємо, що реформа – це не самоціль, а це якісь усвідомлені зміни, які повинні принести якийсь позитив,
      – заявила Ляпіна.

      Як повідомлялося раніше, проєкт закону 1210 і 1210-1 припускають значне зростання вартості видобутку та переробки залізної руди в Україні. У підсумку, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче, ніж у Росії в 9 разів, відразу ж цим скористаються конкуренти України на цьому ринку. Крім того, Європейська бізнес асоціація та Американська торгова палата виступили проти прийняття даних законів в їх нинішньому вигляді.

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