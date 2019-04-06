Пройшов усі гарячі точки війни: на Львівщині провели в останню путь військового
На Львівщині попрощалися із бійцем Першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Роман Федоришин на війні був із самого початку.
Пройшов бої за селище Піски на Донеччині, Донецький аеропорт і Авдіївку, але 2 квітня,на жаль, загинув.
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На війну Роман Федоришин вирушив одразу після Майдану – не міг стояти осторонь подій, що руйнували його країну.
Роман Федоришин
Після того, як зовсім поруч підірвалася міна, Роман отримав важке поранення в живіт та голову. Та навіть це не спинило його. І він знову поїхав на війну.
Навіть коли був поранений, він лежав перемотаний, але завжди посміхався. Ніколи не було такого, щоб він був сумний. Завжди міг підтримати і був хорошою людиною,
– сказала подруга родини Дзвіна.
Провести свого побратима в останню путь приїхали бійці Добровольчого українського корпусу. Про 28-річного загиблого друга згадують лише з теплотою та повагою.
Він був світлою, доброю людиною. Його слухали навіть високі чиниІ такі чини високі, вони його слухали. Він настільки простий був, знаходив з усіма спільну мову,
– заявив побратим Романа "Росомаха".
Загинув Роман Федоришин в Авдіївці внаслідок ДТП. Поховали Романа Федоришина в рідному місті Ходорів, що на Львівщині. Без тата залишилася трирічна донечка – Вікторія.
З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.
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