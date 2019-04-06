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      Пройшов усі гарячі точки війни: на Львівщині провели в останню путь військового

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      На Львівщині попрощалися із бійцем Першої окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Роман Федоришин на війні був із самого початку.

      Пройшов бої за селище Піски на Донеччині, Донецький аеропорт і Авдіївку, але 2 квітня,на жаль, загинув.

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      На війну Роман Федоришин вирушив одразу після Майдану – не міг стояти осторонь подій, що руйнували його країну.

      війна львів загинув військовий
      Роман Федоришин

      Після того, як зовсім поруч підірвалася міна, Роман отримав важке поранення в живіт та голову. Та навіть це не спинило його. І він знову поїхав на війну.

      Навіть коли був поранений, він лежав перемотаний, але завжди посміхався. Ніколи не було такого, щоб він був сумний. Завжди міг підтримати і був хорошою людиною,
      – сказала подруга родини Дзвіна.

      Провести свого побратима в останню путь приїхали бійці Добровольчого українського корпусу. Про 28-річного загиблого друга згадують лише з теплотою та повагою.

      Він був світлою, доброю людиною. Його слухали навіть високі чиниІ такі чини високі, вони його слухали. Він настільки простий був, знаходив з усіма спільну мову,
      – заявив побратим Романа "Росомаха".

      Загинув Роман Федоришин  в Авдіївці внаслідок ДТП. Поховали Романа Федоришина в рідному місті Ходорів, що на Львівщині. Без тата залишилася трирічна донечка – Вікторія.

      З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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