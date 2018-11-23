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      Прожитковий мінімум-2019: чого чекати українцям

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      Прожитковий мінімум-2019 в Україні
      Прожитковий мінімум-2019 в Україні / today.ua

      Прожитковий мінімум в Україні до кінця 2019 року має зрости на 250 гривень, згідно з ухваленим держбюджетом. З 1 грудня 2019 року він становитиме 2027 гривень.

      Зараз розмір прожиткового мінімуму становить 1777 гривень. З 1 січня 2019 року він має зрости до 1853 гривень.

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      У держбюджеті України на 2019 рік передбачений такий розмір прожиткового мінімуму:

      • з 1 липня 2019 року – 1936 гривень;
      • з 1 грудня 2019 року – 2027 гривень.

      Для основних соціальних і демографічних груп населення на 2019 рік встановлено такий прожитковий мінімум:

      • для дітей до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 грн, з 1 липня – 1699 грн, з 1 грудня – 1779 грн;
      • для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2027 грн, з 1 липня – 2118 грн, з 1 грудня – 2218 грн;
      • для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 грн, з 1 липня – 2007 грн, з 1 грудня – 2102 грн;
      • для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1497 грн, з 1 липня – 1564 грн, з 1 грудня – 1638 грн.

      Зауважимо, що у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму наступного року зростатиме і пенсія для деяких категорій – тих, хто отримує мінімальну пенсію, соціальних пенсіонерів (які не мають мінімально необхідного стажу роботи для нарахування пенсії) і тих, хто отримує понад 10 прожиткових мінімумів.

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      Закон про держбюджет-2019 також передбачає, що мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року зросте до 4173 гривень на місяць (зараз ця сума становить 3723 гривні).

      Бюджет-2019

      Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата: які цифри заклали у держбюджет

      Що таке прожитковий мінімум? Це сума грошей, достатня для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров'я, купівлі необхідних продуктів та мінімального набору непродовольчих товарів і послуг, потрібних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Прожитковий мінімум в Україні використовують, зокрема, для розрахунку розмірів пенсій, соціальних допомог тощо.

      Теги: Новини України Бюджет Бюджет-2019
      Джерело: 24 канал
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