Прожитковий мінімум, медреформа та обмін валют: які зміни чекають на українців з 1 липня

З 1 липня на українців чекає низка змін. Пов'язані вони зі щомісячними виплатами, медичною реформою та банківською системою.

1 липня стартує стартує другий етап медреформи

Відтепер лікарі отримуватимуть платню відповідно до кількості пацієнтів. Чим більше людей уклали з медиком договір, тим більшою буде його зарплата.

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Ви ж, своєю чергою, якщо вже встигли підписати декларацію з сімейним лікарем, тепер можете розраховувати на пакет безкоштовних аналізів. Зокрема, аналіз на загальний холестерин, глюкозу крові, загальний аналіз сечі, тести на ВІЛ, вірусні гепатити та вагітність.

Підвищення прожиткового мінімуму

Аж на 700 гривень сьогодні підвищується прожитковий мінімум. І відтепер він становитиме 1777 гривень. Це, своєю чергою, змінить розмір деяких інших виплат. Наприклад, пенсій, аліментів та допомоги безробітнім – вони також трохи зростуть.

Нацбанк припиняє карбування деяких монет

Нацбанк припиняє карбування монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. І хоча найближчими роками вони досі перебуватимуть в обігу, робитиметься усе можливе, аби копійок позбутися якомога швидше. Наприкад, в магазинах тепер суми готівкових розрахунків за покупки заокруглюватимуть.

У банках тепер простіше обміняти валюту

Простіше тепер буде проводити операції з обміну валют. Не лякайтеся, якщо у банку вам не надрукують квитанцію, адже відтепер замість паперових примірників квитанцій про обмін, банки зберігатимуть цю інформацію в електронній формі. Якщо ж ви таки захочете отримати документ, вам його зобов'язані видати за вимогою.

