Прозора поліція: унікальний офіс з'явиться у Львові – фото проєкту
У Львові з'явиться перший в Україні прозорий офіс поліції. Відкрити будівлю, якій немає аналогів в Україні, планують до кінця 2021 року.
Новітній офіс "прозорої" поліції мав з'явитись у Львові ще у 2013 році за зразком офісів поліції у Грузії. Але через реформу правоохоронних органів в Україні, його заморозили. Тепер за сприяння Європейського Союзу оновлений проєкт планують реалізувати до кінця 2021 року.
Дивіться також: Офіс на острові: як виглядає футуристичний проєкт від українських дизайнерів
Що відомо про проєкт? Вартість масштабного проєкту оцінюють у 6 мільйонів євро. Більша частина грошей – це європейський ґрант, 10% від загальної суми (приблизно 600 тисяч євро) сплатить українська сторона.
Як зміниться будівля: фотопорівняння
На сьогодні цей проєкт унікальний, його аналогів в Україні поки немає.
У будівлі на вулиці Стрийській, 105 планують розмістити центр оперативного реагування патрульної поліції.
У Нацполіції Львівщини переконані, що відкриття нової адміністративної будівлі дозволить перевести поліцію в формат сервісу із надання послуг та обслуговування громадян.
Як виглядатиме "прозорий" офіс поліції у Львові: дивіться фото
Що відомо про "прозорий" офіс поліції у Львові: дивіться відео
До теми: Як відкриті офіси впливають на продуктивність і комунікацію між працівниками
До слова, під час поліцейської реформи у Грузії у 2004-му у містах з'явились так звані "прозорі" дільниці. Всередині розташовані фронт-офіси, куди приймають заяви від громадян.
"Прозорі" офіси поліції у Грузії:
А так виглядає будівля Міністерства внутрішніх справ Грузії.
Скляна будівля МВС Грузії у Тбілісі