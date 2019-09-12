Прозора поліція: унікальний офіс з'явиться у Львові – фото проєкту

У Львові з'явиться перший в Україні прозорий офіс поліції. Відкрити будівлю, якій немає аналогів в Україні, планують до кінця 2021 року.

Новітній офіс "прозорої" поліції мав з'явитись у Львові ще у 2013 році за зразком офісів поліції у Грузії. Але через реформу правоохоронних органів в Україні, його заморозили. Тепер за сприяння Європейського Союзу оновлений проєкт планують реалізувати до кінця 2021 року.

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Що відомо про проєкт? Вартість масштабного проєкту оцінюють у 6 мільйонів євро. Більша частина грошей – це європейський ґрант, 10% від загальної суми (приблизно 600 тисяч євро) сплатить українська сторона.

Як зміниться будівля: фотопорівняння

На сьогодні цей проєкт унікальний, його аналогів в Україні поки немає.

У будівлі на вулиці Стрийській, 105 планують розмістити центр оперативного реагування патрульної поліції.

У Нацполіції Львівщини переконані, що відкриття нової адміністративної будівлі дозволить перевести поліцію в формат сервісу із надання послуг та обслуговування громадян.

Як виглядатиме "прозорий" офіс поліції у Львові: дивіться фото

Що відомо про "прозорий" офіс поліції у Львові: дивіться відео

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До слова, під час поліцейської реформи у Грузії у 2004-му у містах з'явились так звані "прозорі" дільниці. Всередині розташовані фронт-офіси, куди приймають заяви від громадян.

"Прозорі" офіси поліції у Грузії:



А так виглядає будівля Міністерства внутрішніх справ Грузії.



Скляна будівля МВС Грузії у Тбілісі