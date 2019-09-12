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      Прозора поліція: унікальний офіс з'явиться у Львові – фото проєкту

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      Прозорий офіс поліції з'явиться у Львові
      Прозорий офіс поліції з'явиться у Львові / lv.npu.gov.ua

      У Львові з'явиться перший в Україні прозорий офіс поліції. Відкрити будівлю, якій немає аналогів в Україні, планують до кінця 2021 року.

      Новітній офіс "прозорої" поліції мав з'явитись у Львові ще у 2013 році за зразком офісів поліції у Грузії. Але через реформу правоохоронних органів в Україні, його заморозили. Тепер за сприяння Європейського Союзу оновлений проєкт планують реалізувати до кінця 2021 року.

      Дивіться також: Офіс на острові: як виглядає футуристичний проєкт від українських дизайнерів

      Що відомо про проєкт? Вартість масштабного проєкту оцінюють у 6 мільйонів євро. Більша частина грошей – це європейський ґрант, 10% від загальної суми (приблизно 600 тисяч євро) сплатить українська сторона.

      Як зміниться будівля: фотопорівняння

      На сьогодні цей проєкт унікальний, його аналогів в Україні поки немає.

      У будівлі на вулиці Стрийській, 105 планують розмістити центр оперативного реагування патрульної поліції.

      У Нацполіції Львівщини переконані, що відкриття нової адміністративної будівлі дозволить перевести поліцію в формат сервісу із надання послуг та обслуговування громадян.

      Як виглядатиме "прозорий" офіс поліції у Львові: дивіться фото

       

       

      Що відомо про "прозорий" офіс поліції у Львові: дивіться відео

      До теми: Як відкриті офіси впливають на продуктивність і комунікацію між працівниками

      До слова, під час поліцейської реформи у Грузії у 2004-му у містах з'явились так звані "прозорі" дільниці. Всередині розташовані фронт-офіси, куди приймають заяви від громадян.

      "Прозорі" офіси поліції у Грузії:

       


      А так виглядає будівля Міністерства внутрішніх справ Грузії.

      будівля МВС Грузії Тбілісі
      Скляна будівля МВС Грузії у Тбілісі 

      blog_ava
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      Теги: Поліція Реформи Новини Львова Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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