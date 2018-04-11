"Прозорий" березень: сезон ремонту доріг відкрито

У березні через систему публічних закупівель ProZorro відбулося 25 тисяч тендерів. Сума договорів склала 20 мільярдів гривень, а економія – 1,8 мільярда, що дорівнює майже 8% від очікуваної вартості.

Журналісти сайту "24" та спеціалісти ДП "ПРОЗОРРО" проаналізували закупівлі, що відбувались у березні. Найбільші тендери оголосили на ремонти доріг.

Найбільші тендери

Найбільшими закупівлями минулого місяця стали ремонти доріг: 530 млн грн коштували послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення в Івано-Франківській області. У Тернопольській області поточний середній ремонт автомобільної дороги Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка коштував 400 млн грн та 397 млн грн – поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече. За 390 млн грн ТОВ "Славдорстрой" проведе ремонт траси Київ – Харків – Довжанський. І за 350 млн грн служба автомобільних доріг у Закарпатській області закупила ремонт дороги Велика Добронь – Мукачеве – Берегове – контрольно-пропускний пункт "Лужанка".



Найбільші тендери березня – на ремонти доріг

Найбільше зекономили

Лідером економії за березень стало ПАТ "Укргазвидобування", яке зекономило 307 млн грн. Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області розмістилась на другій сходинці з економією в 65 млн грн, а служба автомобільних доріг у Тернопільській області зайняла третю сходинку з економією в 60 млн грн. Також до ТОП-5 потрапило Харківобленерго, яке зекономило 45 млн та АТ "Ощадбанк", яке зекономило 38 млн грн.



Всього у березні завдяки Prozorro зекономили більше 515 мільйонів гривень

Найбільше вигравали

Лідером за кількістю підписаних договорів стало ТОВ "БАДМ-Б" – компанія перемогла в 343 тендерах на 72 млн грн. ТОВ "Південь Екстраторг" виграло в 288 закупівлях на 9 млн грн. Бронзову сходинку отримує ТОВ "Медичний Центр "М.Т.К." з 268 перемогами на 93 млн грн. ТОВ "Лівайн Торг" виграло 265 закупівель на 90 млн грн, а Український папір 212 тендерів на 46 млн грн.



ТОВ "БАДМ-Б" у березневих лідерах

Найчастіше закуповували

У березні 2018 року найчастіше закуповували фармацевтичну продукцію – було підписано 2000 договорів на 505 млн грн. На нафту та дистиляти відбулось 1 388 тендерів із загальною сумою 1,4 млрд грн. На м'ясо було підписано 718 договорів на майже 300 млн грн грн. 651 договір було підписано на офісне устаткування та 621 на медичні матеріали.



Найбільше у березні закупили фармацевтичних товарів

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