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"Прозорий" лютий: 2 мільярди на продукти та мільярд на реконструкцію аеропорту "Бориспіль"

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У лютому за бюджетні гроші найбільше купували продуктів харчування
У лютому за бюджетні гроші найбільше купували продуктів харчування / 24 Канал

У лютому через систему публічних закупівель Prozorro було організовано 25 тисяч тендерів на 25 мільярдів гривень. При цьому економія державних коштів склала 1,7 мільярда гривень, тобто майже 6,44%.

Журналісти сайту "24" та спеціалісти системи ProZorro продовжують щомісячні дослідження ринку публічних закупівель.

Що найчастіше закуповували в ProZorro

Найпопулярнішим предметом закупівлі стали продукти харчування. У лютому було підписано 8,4 тис. таких договорів на 1,9 млрд грн. Дуже активно закуповували нафтопродукти – 2,7 тис. тендерів на 5,8 млрд грн. Медичних товарів закупили аж на 460 млн грн. У сільськогосподарській сфері було підписано 1,5 тис. договорів на 340 млн грн та трохи більше 1 тис. тендерів на послуги з ремонту і технічного обслуговування.

Найбільші тендери

Реконструкція аеропорту "Бориспіль" обійшлась в 1 млрд грн. Роботи будуть виконуватись переможцем цього тендеру ТОВ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН".

У 630 млн грн обійшлось експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Вінницькій області.

Тендери на дизельне паливо від "Укрзалізниці" увійшли в п’ятірку лідерів – паливо купується за 580 млн грн, 525 млн грн та 520 млн грн.

Найчастіше перемагали

Беззаперечним лідером за кількістю договорів стало ТОВ "Лівайн Торг", яке підписало 347 договорів на 116 млн грн. ТОВ "Південь Екстраторг" розташувалось на другій сходинці з 180 договорами на 10 млн грн. Третю сходинку посіло ПП "ОККО КОНТРАКТ" з 162 тендерами на 83 млн грн. ТОВ "Бадм-Б" перемогло в 150 тендерах на 40 млн грн та ПАТ "Базис" виграло 138 тендерів на 6,2 млн грн.

Найбільша економія

ПАТ "Укргазвидобування" стало лідером економії в лютому – для держави було збережено 145 млн грн. "Укрзалізниця" зекономила 115 млн грн та отримала "срібло" серед найекономніших. "Бронза" відійшла до ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка зекономила 50 млн грн. "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" ПАТ "ОГХК" зберіг для держави 47 млн грн. Ще 38 млн грн було зекономлено службою автомобільних доріг у Вінницькій області.

Читайте також: "Прозорий" січень: 1,5 мільярда економії за місяць

Теги: Новини України Гроші Інфографіка статистика Бюджет ProZorro
Джерело: 24 Канал
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