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Прозорий травень: економія 1,5 мільярда та заміна Козловського "з метою покращення"

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Економія та заміна артиста – "фішки" травня
Економія та заміна артиста – "фішки" травня / 24 канал

У травні цього року відбулось 24 тисячі тендерів. Економія за місяць склала майже 1,5 мільярда гривень, що дорівнює 5,7% від загального бюджету. Договорів було підписано на 25 мільярдів гривень.

Спеціалісти системи ProZorro спільно з журналістами 24 каналу продовжують відслідковувати найголовніші цифри та цікаві події системи публічних закупівель.

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Найдорожчі закупівлі

Найдорожчою закупівлею в травні стало придбання рейок для "Укрзалізниці". ТОВ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" виграло тендер на 1,5 мільярда гривень. За 600 мільйонів були придбані нові пожежні автомобілі для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Капітальний ремонт вул. Заболотного від площі Одеської та у зворотньому напрямку обійшовся "Київавтодору" у 320 мільйонів гривень. Ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Мостиська – Самбір – Борислав коштував 310 мільйонів, а реконструкція мостового переходу через річку Дністер обійшлася в 211 мільйонів гривень.

Найбільші закупівлі у травні
"Укралізниця" у травні скупилася на чималу суму

Найбільша кількість учасників

Цим відзначився тендер від "Укрпошти" на закупівлі меблів для сільських відділень. Так, на закупівлю прийшло 20 учасників. Електронний аукціон тривав 2 години. Економія на закупівлі склала майже 350 тисяч гривень, а це приблизно 40% від початкового бюджету.

Найбільше зекономили

Лідером економії стало АТ "Укргазвидобування". У травні компанія зекономила майже 200 мільйонів гривень. Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації змогло зберегти для держави 43 мільйони. "Нафтогаз" розмістився на третій сходинці, заощадивши 36 мільйонів. "ХарківОблЕнерго" опинилось на четвертій сходинці з економією в 30 мільйонів, а закриває п’ятірку Служба автомобільних доріг у Львівській області – тут економія 26 мільйонів гривень.

Хто найбільше зекономив завдяки держзакупівлям
"Укргазвидобування" зекономило у травні понад 190 мільйонів гривень

Найчастіше перемагали

Лідером за кількістю перемог на торгах стало ТОВ "БАДМ – Б", яке виграло в 267 тендерах та заробило 65 мільйонів гривень. ТОВ "Епіцентр К" перемогло в 222 закупівлях на 15 мільйонів. ТОВ "Медичний Центр "М.Т.К." виграло 178 торгів на 57 мільйонів. ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" опинилось на четвертій сходинці з 27 мільйонами гривень та перемогами у 176 тендерах, а ТОВ "Український папір" перемогло у 172 закупівлях, заробивши 44 мільйони.

Переможці держзакупівель травня
Лідер у травні заробив на тендербіля 65 мільйонів гривень

Заміна Козловського через ProZorro

Із рубрики "буває і таке". Наприкінці травня Кривий Ріг святкував день міста, а відповідно закупівля відбувалась через систему ProZorro. Спочатку планувалось, що перед жителями міста виступатиме Віталій Козловський, але артист виступав 9 травня у Москві. Саме тому довелось "провести" його і замінити на співачку Ольгу Цибульську з формулюванням "покращення предмету закупівлі" (дивіться у Змінах до договору – "Додаткова угода").

Кривий Ріг поміняв Козловського
Той, хто побував у Москві – не виступить у Кривому Розі

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Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Публікації ProZorro Бізнес Бюджет Бюджет-2018 Інфографіка
Джерело: 24 канал
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