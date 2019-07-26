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      Прозоро, відкрито, публічно: у Львові продано найдорожчий лот в історії міста

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      Приміщення на пл. Ринок
      Приміщення на пл. Ринок / facebook.com

      Львів продав найдорожчий лот в історії міста – 945 квадратних метрів на площі Ринок.

      Сьогодні, 26 липня, у Львові відбувся черговий аукціон з продажу комунальної нерухомості нежитлових приміщень. Аукціонна вартість приміщення на пл. Ринок, де раніше був ресторан "Під левом", стартувала з 94 млн грн, але у ході торгів сягнула 116 млн грн.

      Prozorro – дуже крутий інструмент для чесних торгів. Місто вже заробило завдяки йому понад 400 млн грн з моменту використання. Більшість коштів йдуть в освіту,
      – написав на свої сторінці у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

      Попередній рекорд вартості нерухомості у Львові встановили у грудні 2018 року. Тоді на пл. Ринок продали приміщення площею 73 квадратних метрів за 34 млн грн.

      "Наразі вітаю компанію "Драгон капітал консалтинг" і особисто Томаша Фіалу з черговою вдалою інвестицією у Львів", – додав Садовий.

      Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній, які працюють у сфері прямих інвестицій і фінансових послуг і надають повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів.

      blog_ava
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      Теги: Новини Львова Новини України Новини нерухомості Гроші Андрій Садовий Інвестиції Фінанси
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