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Prozorro 2017: рейтинг найекономніших областей року

18:48, сьогодні 744 Читать новость на русском
Лідери державних закупівель за рік
Лідери державних закупівель за рік / 24 Канал

За минулий рік у системі державних публічних закупівель було проведено майже 250 тисяч тендерів. Сума економії при цьому склала 21 991 243 971 гривню, а в середньому на торги приходило 2,28 учасники.

Журналісти сайту "24" спільно з експертами Prozorro приготували традиційний статистичний звіт про діяльність системи та її найактивніших учасників, які економлять бюджетні гроші, ще й при цьому заробляють.

Найекономніші регіони

Лідером економії стала Київська область – було зекономлено 10,7 мільярда гривень, але в цьому нічого дивного, оскільки саме в Києві знаходяться центральні органи влади, які й дали таку економію. На другій сходинці розташувалась Дніпропетровська область з економією в 1,4 млрд грн, а на третій сходинці – Львівська область, економія в 1,3 млрд грн. Також до п’ятірки потрапила Одеська область (економія 1 млрд) та Харківська область (економія 900 млн).

Найекномніші організатори

Серед організаторів лідером економії стало ПАТ "Укртрансгаз" – було зекономлено 3,8 мільярда гривень, здебільшого на закупівлях газу. ПАТ "Укргазвидобування" посіло другу сходинку, зекономивши 1,9 мільярда. На третьому місці опинилась служба автомобільних доріг Львівської області, яка зекономила 550 млн. "Київпастранс" зекономив 370 млн, а "Укрпошта" – 341 млн.

Найактивніші учасники

Фармацевтична компанія "БАДМ-Б" стала лідером за кількістю тендерів, в яких вона перемогла – майже 3 тисячі тендерів на 533 млн грн. ТОВ "Український папір" отримало перемогу в 2,7 тисячі тендерах, заробивши 296 млн грн. Бронзову нагороду отримало ТОВ "Альянс Еволюшн", яке перемогло в 2,1 тис тендерах. ТОВ "Епіцентр К" отримав перемоги в 1613 тендерах та заробив 139 млн грн, а Медичний центр "М.Т.К." переміг у 1427 тендерах та зміг отримати 262 млн грн прибутку.

Найбільше заробили

Найбільше на тендерах ProZorro заробило ПАТ "НК "Нафтогаз України" – аж 24,3 мільярда гривень. ТОВ "Автомагістраль – Південь" розташувалась на другій позиції з 11,3 мільярда гривень, а "ОНУР Конструкціон Інтернешнл" – на третій позиції з 5,4 млрд. ТОВ "Інтерпайп Україна" на поставках труб державі заробило 4,7 млрд, ТОВ "ПБС" на ремонті доріг – 3,8 млрд.

Найбільші тендери

А от 5 найбільших тендерів були від газових компаній – "Укртрансгаз" закупив у "Нафтогазу" газове паливо за 4,1 млрд грн, 4 млрд грн та 3,9 млрд грн. ПАТ "Украгазвидобування" придбало бурових послуг у Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd за 2 млрд грн та у Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd за 1.9 млрд грн відповідно.

Читайте також: В Prozorro проведуть тендер на будівництво метро в Виноградар

Теги: Новини України Публікації ProZorro Бізнес Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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