Прямих поставок газу з Росії не буде, – Оржель

У новому протоколі про продовження транзиту газу до Європи не згадується пряму поставку газу з Російської Федерації в Україну.

Про це заявив на брифінгу міністр енергетики України Олексій Оржель. Він пояснив: "Щодо прямих поставок, то ми виключили цю позицію. Тобто ви побачите в протоколі що, якщо потенційно вони і будуть здійснюватися, то лише на базі ціни європейського хабу".

До слова: "Нафтогаз" відкличе позов до "Газпрому" на 12,25 мільярда доларів

Однак в рамках пакетних домовленостей, яких ми досягли, прямої поставки нема. Там написаний лише принцип, на якому вони можуть бути здійснені. Для нас це також надзвичайно важливо, що там нема політичної ціни, що там дійсно є європейський хаб,

– сказав Оржель.

Водночас слова міністра підтвердив заступник голови "Нафтогазу" Юрій Вітренко та наголосив: "В протоколі зазначено, що сторони, тобто Україна, ЄС і Росія, розглянуть питання поставок газу. Але це не є частиною пакету. Жодних домовленостей щодо поставок газу прямих або непрямих в цьому протоколі немає".

Також додав, що в протоколі також не згадується про арбітражі за активами, які є в окупованому Криму та належать групі "Нафтогаз".

"Це окремий процес, а стороною цього процесу є Російська Федерація, яка відповідає певними позовами "Нафтогазу", – пояснив він.

Що відомо про нову домовленість між Україною та Росією? Україна та Росія домовились про продовження транзиту газу у ЄС ще на 5 років. Відтак, блакитне паливо з Російської Федерації імпортуватиметься нашою ГТС у країни Європи без перебоїв. Відповідний документ 20 грудня підписали представники "Газпрому" та "Нафтогазу" у Мінську. Згідно з ним, не лише продовжать договір про транзит, термін дії якого спливає 1 січня 2020 року, а й врегулюють взаємні претензії. А саме – Москва зобов'язалась виплатити Києву 3 мільярди доларів боргу.