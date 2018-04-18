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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прямих суперечок із Москвою вдалося уникнути, – міністр оборони Ізраїлю про загострення в Сирії

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Авігдор Ліберман
Авігдор Ліберман / Фото з відкритих джерел

Ізраїль не дозволить Росії обмежувати його діяльність в Сирії, оскільки дії країни в регіоні мають лише оборонний характер.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман, пише The Times of Israel.

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Ліберман також зауважив, що Ізраїлю вдалося уникнути "прямих суперечок" із Москвою, а також що обидві країни "постійно контактують".

Ми не втручаємося у внутрішні справи Сирії і не намагаємося керувати світом. Ми лише займаємося безпекою Ізраїлю, і Росія це дуже добре розуміє,
– прокоментував міністр.

Хоч він не визнав, що Ізраїль причетний до удару по силам Ірану на сирійській авіабазі Т-4, але зазначив, що країна "розглядає всі варіанти" в інтересах своєї національної безпеки, зазначає видання.

"Ми не допустимо зміцнення Ірану в Сирії", – пообіцяв Ліберман.

Нагадаємо, вранці 9 квітня у Сирії було завдано авіаудару по військовій авіабазі Т-4, у результаті чого кілька людей зазнали поранень та загинули. У Міноборони Росії звинуватили в атаці Ізраїль.

Теги: Новини Ізраїля Війна у Сирії Іран Новини політики Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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