Псевдо-Viber: фальшивий додаток краде особисті дані та фотографії

Маскуючись під виглядом популярного додатка Viber, шкідливий месенджер непомітно передає фотографії та документи з особистими даними зловмисникам, а також може записувати дзвінки.

Про це йдеться на сайті "Сегодня".

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Фальшивий додаток приховується і при його установці, і таким чином отримує від користувача дозвіл на користування смартфоном. Після того, як користувач схвалить програму, шкідливий додаток сканує кеш-файли в WhatsApp та передає всю інформацію зловмисникам.

Нам стало відомо про нові випадки шахрайства під виглядом популярного месенджера. Шкідливе ПО краде дані з інших додатків після установки лже-мессенджера за посиланням, що знаходиться на сторонньому сайті. Viber дорожить конфіденційністю даних користувачів і докладає всіх зусиль для того, щоб спілкування всередині месенджера залишалося безпечним,

– прокоментували в прес-службі Viber.

Розробники Viber закликають користувачів завантажувати Viber виключно в офіційних магазинах App Store і Google Play, або користуватися посиланнями на офіційному сайті для завантаження десктопної версії під Mac, Windows і Linux.

До слова, нещодавно повідомлялося, що користувачі Viber отримають цікаву функцію, яка дозволить їм слідкувати за ходом футбольних матчів в рамках Чемпіонату світу з футболу та змагатися один з одним, роблячи прогнози на матчі.