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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Псевдомінеру, який зірвав понад 100 судових засідань, загрожує до 8 років за ґратами

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      Прокуратура встановила особу регулярного "мінера" Оболонського райсуду / newsone.ua

      Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо псевдомінера, який своїми діями зірвав понад 100 засідань Оболонського райсуду Києва. Чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.

      Протягом 2019 року до суду надійшло одразу декілька неправдивих повідомлень про мінування Облонського суду, через що було зірвано понад 100 його засідань, повідомляє прокуратура міста Києва.

      Цікаво: В Україні почастішали псевдомінування: більшість надходить з Росії

      У ході розслідування фейкових повідомлень слідству вдалося встановити особу "мінера". Ним виявився чоловік, який був неодноразово засуджений за квартирні крадіжки.

      До фейкових повідомлень про мінування чоловік вдався для того, аби відтермінувати рішення суду у черговій справі проти нього.

      Його причетність до псевдоповідомлень слідству вдалося встановити за допомогою проведення низки експертиз, зокрема, фоноскопічної.

      Що відомо про псевдомінування в Україні?Випадки неправдивих повідомлень в Україні в останній рік суттєво почастішали. Майже щотижня з'являється інформація про повідомлення про замінування вокзалів, судів, потягів, супермаркетів тощо. "Мінують" в абсолютно різних містах – Києві, Львові, Харкові, Одесі та інших.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Фейкові замінування Новини Києва Київська прокуратура
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