Псевдореабілітаційні центри: чому нарко- та алкозалежні потрапляють у справжнє пекло

Без засобів зв`язку, особистих документів та верхнього одягу: так нині виглядає реабілітація нарко- та алкозалежних людей. У псевдореабілітаційних центрах лікують молитвою та силою.

Поліція та СБУ останнім часом масово викривають псевдореабілітаційні заклади, проте через деякий час вони знов починають працювати.

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Працівники СБУ викрили черговий такий центр у Вінниці, куди люди прийшли лікуватися, а потрапили у справжнє пекло.

Привезли в цей центр, кололи мене невідомою мені речовиною і я заснув,

– утриманець реабілітаційного центру.

Потерпілі розповіли, що їх силоміць туди привозили. А потім забороняли покидати територію, самим ходити по місту, користуватися мобільними телефонами і навіть спілкуватись з родичами.



Співробітник служби протидії торгівлею людьми Людмила Клименко зазначила, що зі слів осіб, які там знаходились, приміщення даного реабілітаційного центру було закритого типу: всі вікні були заґратовані, а всі двері знаходились на замках.

Людина має давати згоду на лікування, якщо вона не завдає шкоди оточуючим. Тобто в будь-якому разі потрібне рішення суду. Такі заклади з’являються, якщо є попит і пропозиція, адже люди починають шукати якийсь вихід, коли бачать таку проблему із близькими,

– прокоментував правозахисник, голова правління Експертного центру з прав людини Юрій Бєлоусов.

Таких псевдореабілітаційних центрів по всій Україні чимало.

Вилікувати від наркозалежності – вкрай важко, зате стати наркоцілителем – просто. Для цього потрібен лише приватний будинок або навіть квартира. Правильна реклама – і ваш реабілітаційний центр готовий. Керівники таких центрів, без будь-яких медичних ліцензій обіцяють за великі гроші позбавити від залежності. Отримують від 3 до 8 тисяч гривень, залежно від матеріальної забезпеченості, а їх методи лікування стають релігія, трудотерапія, підозрілі препарати та фізична сила.

Один з утриманців зізнався, що при спробі піти додому його побили і заставили стояти 5 діб без сну.

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Рік тому СБУ викрило один з найскандальніших центрів. У Косачівці перебувало понад 200 нарко- та алкозалежних людей.

Після гучної заяви правоохоронців про викриття злочинного угрупування та звільнення людей центр повинні ліквідувати. Тож журналісти 24 Каналу вирішили пересвідчитись і завітали до Косачівки. Як виявилось, двері до центру відкриті, а трудотерапія йде повним ходом. Керівник реабілітаційного центру Сергій Моцак, спростовує катування наркозалежних і називає дії СБУ рейдерським захопленням.

Нашій владі не вигідно, щоб центри працювали, щоб люди позбавлялися наркозалежності,

– зазначив Сергій Моцак.

Цей центр у Косачівці належить Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Все на благодійних внесках. Люди живуть за графіком, читають біблію та працюють на господарстві, де є корови, коні, свині та невеличка лісопильня. Керівники вважають такий спосіб реабілітації найефективнішим.

Один з утриманців центру Олександр був наркозалежним понад 10 років, погане ставлення та тортури так само спростовує.

Поки я тут всі ці 7 років, у мене народилася дочка, мені погасили всі судимості. Я працював в процесі реабілітації і став на ноги,

– заявив утриманець реабілітаційного центру Олександр.

Експерти наголошують, існування таких центрів лежить на плечах батьків наркозалежних людей, які не хочуть самостійно вирішувати проблему.

Голова Всеукраїнської наркологічної асоціації Анатолій Вієвський заявив, що це варіант гри, і він не має сил для цього. Вієвський вважає, що наркозалежних краще на якийсь час прив’язати до батареї.

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Цю проблему можуть вирішити державні програми. Але за роки незалежності урядовці та чиновники так і не впровадили єдину офіційну систему допомоги наркозалежним.