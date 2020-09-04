В порядку денному Ради з'явився окремий законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" щодо опитування громадської думки. Ця ініціатива одразу зазнала критики.

З одного боку вважають, що проведення соцопитування у день виборів створить так зване поле для маніпуляції суспільною думкою. З іншого – інструмент може бути використаний для реалізації владою спірних ініціатив щодо Донбасу та Криму. Суперечливу ініціативу в ефірі 24 каналу прокоментував експерт з політики та виборчого законодавства Олександр Солонтай.

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Він зазначив, що в ній дійсно має переваги та недоліки. За словами Солонтая, така система опитувань однозначно є мінусом для фактору безпеки.

Застереженням також є те, що відповідна ініціатива накладається на систему виборів і на так звану політичну турбулентність,

– сказав експерт.

Центральна виборча комісія складається із представників політичних сил, а не із незаангажованих фахівців, що також є відповідним попереджувальним сигналом, вважає Солонтай.

Водночас можна уявити майбутнє України, в якому ЦВК складається із професіоналів, а держава має відновлені території, в яких функціонує система постійного народовладдя та опитування громадської думки. Тоді система опитувань, референдумів та голосувань повинна почати розвиватися, зазначає експерт з політики.

"Необхідно починати вирішувати питання референдумів та опитувань не з національного та регіонального рівня, а повернути право місцевого референдуму. Для того, щоб у громадах могли роз'яснювати відповідні питання", – підсумував він.

Довідка. Авторами законопроєкту є Олександр Корнієнко, Андрій Клочко, Володимир Іванов, Олександр Качура та Андрій Стріхарський – народні депутати від фракції "Слуга народу", члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.