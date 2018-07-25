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Псевдоштурм бази "Правого сектору": на чому прокололись автори провокації та чому це важливо

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Хто стоїть за "штурмом бази правосєків"
Хто стоїть за "штурмом бази правосєків" / Getty Images

Історія із розповсюдженням фейкового відео із нібито штурмом бази "Правого сектора" з боку СБУ – наочна ілюстрація використання "театралізованих військ Росії" для провокації.

У тому, що пішло не так із цим відео та чому це важливо – розібрались журналісти 24 каналу.

Що сталось?

Нещодавно у мережі почали поширювати відео, на якому показано нібито штурм бази "Правого сектора" з боку СБУ. Ролик опублікував невідомий канал "Павло Пабло", який не має інших відео, підписників і ознак життя. На відео російськомовні люди, одягнуті у військову форму з жовтими пов'язками, з технікою з білими смужками, з написами СБУ на шоломах, під прикриттям БТР підходять до будівлі. Після чого відео обривається та включається фрагмент з імітацією "побиття" начебто бійця-добровольця.

Чому це – провокація?

По-перше, відео – фейкове. Про це заявили у Службі безпеки України.

І не лише в СБУ – про фейковість відео заявила також й "інша сторона". Командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, наголосив, що "всі бази УДА від 2015 року вже "захоплені СБУ": там завжди перебувають представники військової контррозвідки, а сама УДА цілком підпорядкована Командуванню ООС."

Ба більше – про це в соцмережах пишуть бійці та ветерани ДУК "Правий сектор", спростовуючи сам факт події та наголошуючи на помилках, які трапляються буквально у кожному кадрі. Про це пишуть активісти та волонтери, покадрово розбираючи відео.

По-друге, це відео стало надзвичайно популярним у російських ЗМІ та на каналах проросійських бойовиків на окупованих територіях. Вони подають його як "криваві розбори між бойовиками-неонацистами і спецназом СБУ" та намагаються пояснити їх ніби-то наростаючим протистоянням між силами ООС та добровольчими підрозділами.

До слова, саме у цьому ключі це відео опублікувало видання "Страна.ua", довкола політичної позиції якого раніше неодноразово виникали скандали. При цьому фактаж, наданий у тексті видання також створює ілюзію того, що відео справжнє і демонструє роззброєння добровольців силами Служби безпеки. Пізніше видання відредагувало текст та заголовки, однак скріни початкової версії тексту у користувачів все ж лишились.

Чи траплялись подібні провокації раніше?

Неодноразово. Історії про "візитку Яроша", "розіп’ятого хлопчика" та "ялиночки бандерівців" – якраз із цієї серії. Більш майстерні фейки в інформаційний простір також регулярно випускаються. Днями, наприклад, в сюжеті російського телебачення йдеться про те, що українських дітей навчають снайперської справи, стрільби з автоматів і мінування заради "знищення Росії" та закликають "бити москаля і складати трупи". Схожі постановки робили і в Одесі у 2015 році у рамках спроби реалізації сепаратистського проекту "Бесарабська народна республіка".

Де помилились автори фейкового відео?

Вони недооцінили Службу безпеки України. Вони недооцінили українських бійців добровольчих підрозділів. Вони, на щастя, поки що не здатні створити достовірне інсценування подібної операції. 

Чому це важливо?

Тому що в Україні все ще триває війна, і спроба роздмухати конфлікт між різними підрозділами ООС може мати дуже небезпечні наслідки безпеки країни. Спроби створити негативний імідж для українських добровольців – також. Тому що під час таких провокацій можна легко виявити тих, хто становить загрозу для інформаційної безпеки України.

Як правильно реагувати на такі новини?

Спокійно. Продовжувати критично сприймати все побачене. Не лінуватись думати. Перевіряти інформацію, яку отримуєте. Не поширювати чутки, правдивість яких перевірити неможливо.

Автор: Євгенія Мазур
Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Публікації Війна на Донбасі Статті Операція Об'єднаних сил СБУ Правий сектор
Джерело: 24 канал
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