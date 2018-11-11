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      Псевдовибори на окупованому Донбасі: бойовики на Донеччині заявили про перший напад

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      Окупанти Донеччини заявили, що під час псевдовиборів невідомі здійнили спробу нападу на членів "дільничої виборчої комісії"
      Окупанти Донеччини заявили, що під час псевдовиборів невідомі здійнили спробу нападу на членів "дільничої виборчої комісії" / Соцмережі

      Бойовики незаконних збройних формувань, що діють на окупованій частині Донеччини, переконують, що у день голосування на так званих виборах, відбулася спроба нападу на членів "дільничої виборчої комісії".

      Зокрема, про це заявила так звана "голова "ЦВК" фейкового адміністративного утворення, передають сепаратистські ЗМІ.

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      За її словами, інцидент стався під час виїзного голосування.

      Також вона сповістила, що співробітникам "МВС "ДНР", вдалося попередити напад.

      Де саме стався напад і кого бойовики підозрюють, представниця окупаційної адміністрації не сповістила.

      Водночас вона додала, що станом на 17:00 за Києвом явка виборців склала аж "76,2%".

      Додамо, що 11 листопада на окупованих Донеччині та Луганщині відбувалися так звані вибори голів псевдореспублік і депутатів "Народних рад". Голосування тривало до 20:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Зараз розпочався підрахунок голосів. Перші результати бойовики мають оприлюднити близько опівночі.

      Нагадаємо, Україна та світ різко реагують на проведення бойовиками псевдовиборів на окупованому Донбасі. Зокрема, Президент України Петро Порошенко анонсував засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні 12 листопада, де це питання внесуть позачергово в порядок денний. Крім того, український гарант закликав жителів окупованих територій не брати участь у плебісциті та не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.

      хто засуджує псевдовибори на окупованому донбасі:
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Кримінальні новини Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 канал
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