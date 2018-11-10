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      Псевдовибори на окупованому Донбасі: яких кроків у відповідь слід очікувати вже завтра

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      Порошенко чекає реакції на псевдовибори від G7, ЄС та США
      Порошенко чекає реакції на псевдовибори від G7, ЄС та США / 24 Канал

      Росія взяла на себе повну відповідальність, підтвердила свою участь в окупації території Донбасу та взяла безпосередню участь в організації незаконних виборів. Вони проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території.

      Про це заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

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      Президент наголошує, що у зв'язку з проведенням проросійськими бойовиками псевдовиборів Україна "найближчими годинами чекає на засідання країн Великої сімки та реакції партнерів по ЄС, партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу".

      "Внаслідок проведених консультацій ми абсолютно упевнені, що ці вибори не будуть визнані ніким. Вони не підпадають під стандарти українського законодавства, проводяться під дулами російських автоматів на окупованій території. Вони є категорично неприйнятними. Безпекові умови не створені", – заявив президент.

      Він також зазначив, що вже завтра (11 листопада – 24 канал) будуть ініційовані декілька заходів.

      Перш за все, це ми проводимо вже в понеділок у Відні засідання Постійної Ради ОБСЄ, де буде це питання внесено позачергово в порядок денний. Ми розпочали консультації в Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку з постійними членами Ради Безпеки,
      – повідомив Порошенко.

      Окрім того, за словами глави держави, питання незаконного проведення так званих виборів мають внести у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Теги: Новини України Новини політики Євросоюз ООН Війна на Донбасі Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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