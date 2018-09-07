Псевдовибори на окупованому Донбасі: з'явилася різка реакція МЗС

Результати проведення фейкових "позачергових виборів" на окупованому Донбасі будуть юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні світовим співтовариством.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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У МЗС наголошують, що проведення Російською Федерацією як державою-окупантом так званих виборів на окупованій частині Донбасу грубо порушить Мінські угоди.

"У зв’язку з появою у російських засобах масової інформації повідомлень про намір окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України провести так звані «позачергові вибори» ватажків бойовиків та їхніх нелегітимних представницьких органів, Міністерство закордонних справ України наголошує, що такі дії Кремля грубо порушують зобов’язання Російської Федерації як сторони Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Відомство зазначає, що результати таких фейкових виборів не будуть визнані ані Україною, ані свтіовою спільнотою.

Натомість, ці провокаційні дії Росії свідомо підривають Мінські домовленості і будуть здатні звести нанівець наполегливі міжнародні зусилля з врегулювання ситуації, що виникла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації нею частини суверенної території нашої держави,

– наголосили в МЗС.

Міністерство закликало міжнародних партнерів надати чітку оцінку таким діям Кремля та посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, у тому числі шляхом запровадження проти неї додаткових санкцій.

"Зі свого боку, Україна залишається відданою мирному врегулюванню ситуації на Донбасі на основі Мінських домовленостей", – заявили дипломати.

Нагадаємо, проросійські бойовики призначили так звані "вибори" в окупованих Донецьку та Луганську на 11 листопада. Також у п'ятницю, 7 вересня, стало відомо, що замість вбитого Захарченка виконувачем обов'язків ватажка проросійських бойовиків на окупованій Донеччині призначили Дениса Пушиліна. Вибори на окупованому Донбасі також прокоментували у Кремлі.