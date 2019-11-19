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      Псевдознижка "Газпрому" окупиться Україні через 28 років, – Вітренко

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      "Знижки" Росії на газ окупляться Україні щонайменше через 28 років / liga.net

      У "Нафтогазі" підрахували, що "знижка" Росії на постачання газу в Україну окупиться через 28 років. Це за умови, якщо "Нафтогаз" відмовиться лише від 3 мільярдів доларів компенсації, які вже визначив Стокгольмський арбітраж.

      Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі одного з українських телеканалів.

      До теми: У "Нафтогазі" не погоджуються із знижкою на газ, яку запропонував Путін

      Якщо врахувати нові позови "Нафтогазу", то термін збільшиться.

      За словами Вітренка, Україні немає сенсу чекати 28 років того, що вона може отримати вже зараз, стягнувши борги з "Газпрому" за кордоном.

      Що відомо про знижку на газ, яку Росія пропонує Україні? Напередодні Росія заявила про готовність постачати газ в Україну напряму за ціною на 20-25% меншою від чинної.

      У "Нафтогазі" на це відповіли, що газ з Росії й так має бути на 20-25 відсотків дешевшим, ніж газ з Європи, оскільки "Газпром" при прямому постачанні не платить за його транспортування в Європу.

      Україна не купує газ у Росії напряму з листопада 2015 року, хоча за контрактом мала б. Російська сторона не виконує умов договору.

      Про пропозицію "Газпрому" Україні

      Напередодні Росія надіслала "Нафтогазу" пропозицію про укладання нової угоди на транзит газу на 1 рік або продовження чинного контракту. У зверненні російської газової компанії зазначено, що умовою продовження співпраці є відмова обох сторін від взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

      Юрій Вітренко повідомив, що в "Нафтогазі" пропозицію вивчать та найближчим часом нададуть конструктивну відповідь.

      Читайте також: Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт

      Про чинний газовий контракт України та Росії

      Чинний договір закінчиться 31 грудня 2019 року. Україна зацікавлена в довготерміновому договорі, натомість у Росії пропонують контракт на 1 рік.

      Раніше Росія повідомляла про 2 умови для нового контракту: відмова України від судових позовів проти "Газпрому" та поновлення купівлі російського газу.

      Про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом"

      • 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
      • 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
      • Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на постачання та транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
      • Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Україна – Росія Нафтогаз Газ Газовий контракт
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