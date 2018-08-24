PSG.LGD – OG: розклад та результати п'ятого дня плей-офф The International2018
В ніч з 24 на 25 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже четвертий день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 25,25 мільйонів доларів, побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.
Час початку матчів – київський.
Нижня сітка:
21:00 Team Liquid (Європа) – Team Secret (Європа)
03:00 Evil Geniuses (Півн. Америка) – Переможець першої пари (Європа)
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Фінал верхньої сітки:
00:00 PSG.LGD (Китай) – OG (Європа)
Третій шоу-матч між штучним інтелектом Open AI та командою людей вирішили відмінити.
Усі матчі можна подивитись тут.
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Джерело: 24 Канал
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