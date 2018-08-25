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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

PSG.LGD 1:2 OG: результати п'ятого дня плей-офф The International 2018

218 Читать новость на русском
The International 2018
The International 2018

В ніч з 24 на 25 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбувся вже п'ятий день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 25,25 мільйонів доларів, побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.

Час початку матчів – київський.

Нижня сітка:

Team Liquid (Європа) 2:0 Team Secret (Європа)

Evil Geniuses (Півн. Америка) 2:0 Team Liquid (Європа)

Читайте також: результати четвертого дня плей-офф The International 2018

Фінал верхньої сітки:

PSG.LGD (Китай) 1:2 OG (Європа)

Третій шоу-матч між штучним інтелектом Open AI та командою людей вирішили відмінити.

Усі матчі можна подивитись тут.

Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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