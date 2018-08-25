PSG.LGD 1:2 OG: результати п'ятого дня плей-офф The International 2018

В ніч з 24 на 25 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбувся вже п'ятий день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 25,25 мільйонів доларів, побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.

Час початку матчів – київський.



Нижня сітка: Team Liquid (Європа) 2:0 Team Secret (Європа) Evil Geniuses (Півн. Америка) 2:0 Team Liquid (Європа) Читайте також: результати четвертого дня плей-офф The International 2018 Фінал верхньої сітки: PSG.LGD (Китай) 1:2 OG (Європа)



Третій шоу-матч між штучним інтелектом Open AI та командою людей вирішили відмінити. Усі матчі можна подивитись тут. Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт