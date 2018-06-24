Психіатр окреслив поняття хорошого сексу (18+)

Пари, що довго живуть разом, одного дня починають помічати, що пристрасть у взаєминах, у тому числі сексуальних, згасає. Відтак, у хід ідуть навчальні посібники, екзотичні фантазії та афродизіаки. Однак, у підсумку такі прийоми можуть мати короткочасний або взагалі протилежний ефект.

Як підкреслює психіатр і водночас автор книги "Любов, якою варто займатися. Як отримати прекрасний секс за тривалих взаємин" Стівен Снайдер, насправді все, що потрібно таким парам, – це знайти своє "сексуальне его" та прислухатися до нього, передає ресурс goop.

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"У моєму розумінні хороший секс – це секс, після якого ви є задоволеним собою, почуваєтеся особливими, таким, що Вас цінують. Такий секс повертає Вас до відчуття Вашої істинної сутності. Багато книг про секс визначають його як "фрикції плюс фантазія". Я не кажу, що хороші фрикції не приносять задоволення, я говорю про те, що не механіка робить секс незабутнім", – підкреслює фахівець.

За його словами, фантазія – це теж прекрасно, але наша сексуальна свідомість – такий же споживач, як і всі, і рано чи пізно одну фантазію, що приїлася, доведеться замінювати іншою, більш сміливою, а потім ще і ще до нескінченності, або поки не набридне постійно вигадувати все більш екстремальні стимули там, де досить змінити перспективу.

"Адже як нас вчать "розпалювати пристрасть"? Робити все для задоволення партнера, але наше сексуальне "я" – інфантильний суб'єкт, це велика дитина, яка хоче власного задоволення, а не чийогось, хоче лише вашої уваги. Саме тому секс – це дуже емоційний досвід, одне з небагатьох дій, які дають вам відчуття задоволення собою. Або повного фіаско", – зауважив психіатр.

Водночас Снайдер додає, якщо дивитися на секс з точки зору сексуального его, то він є потрібним не тільки для отримання фізіологічного задоволення, але і для отримання уваги, тобто нарцисичного задоволення.

А ще люди нерідко дуже стараються бути хорошими коханцями, в результаті, вони витрачають багато часу на вивчення нових технік, а на практиці отримують нудний секс. Чому? Тому що пристрасті в одній лише техніці немає. При цьому, звичайно, хороша техніка – краще за погану, проте хорошої техніки недостатньо для того, щоб секс був прекрасним. Зазвичай техніки спрямовані на те, щоб дати щось, а ваше сексуальне его про принцип "віддавати" взагалі поняття не має. Цілуйте та торкайтеся вашого партнера не тому, що це може бути йому приємно, а тому що це приємно вам. Сексуальний егоїзм дає більше відчуття близькості, ніж сексуальна щедрість,

– переконує психіатр.

Щоправда, як констатує експерт, не всі форми сексуального егоїзму годяться.

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"Ми тут говоримо про глибокий зв'язок, про близькість двох людей. Не думайте, що сконцентруватися в сексі на своїх переживаннях – погано. Прийміть той факт, що у бажання є свої ритми, які ви не можете контролювати. Привчіть краще себе шукати еротику у вашій звичайній буденній взаємодії. Я часто раджу парам практикувати медитацію усвідомленої присутності – майндфулнесс, – перед тим, як зайнятися сексом. Поточний момент, емоція, відчуття і його проживання – це те, що характерно для сексуального збудження та задоволення. І ще. Вимикайте, будь ласка, ваші смартфони", – підсумовує Снайдер.

До слова, психолог Стівен Бетчен пояснив, чим можуть закінчитися стосунки у пар, які мають проблеми через недостатній фізичний потяг або кількість сексу.