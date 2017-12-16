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Психіатр розповіла, як українцям вберегти себе від стресу

00:14, сьогодні 473 Читать новость на русском
Тіна Берадзе
Тіна Берадзе / Open Ukraine

Всі українці сьогодні переживають посттравматичний стрес, кількість панічних атак перевищує всі допустимі норми. Але це – нормально і ситуацію можна виправити.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю сайту "24" розповіла психіатр, психотерапевт, член Всесвітньої асоціації біологічної психіатрії Тіна Берадзе.

За словами лікаря, вона була би дуже схвильована, якби країна не переживала посттравматичний стрес, тому що це означало би, що країна неадекватно реагує на те, що відбувається.

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За її словами, аби зменшити негативний вплив стресу, потрібно дотримуватись кількох простих правил. По-перше, потрібно чітко розрізняти, на що ти можеш вплинути, а на що – ні.

"Є речі, які непідвладні твоєму впливу. Ось, прорив водопровідних труб на вулиці – це кошмар, але я не можу цього змінити. Я не повинна за це переживати. Це – це кошмар, але я не можу цього змінити. Я не повинна за це переживати. Це – ні в якому разі не байдужість. Це – збереження себе і своєї психіки, щоб змінити те, що я можу змінити", – пояснила Берадзе.

Друге. Не треба кричати, що все пропало, Порошенко – козел і через нього все погано. Давайте, хлопці, почнемо з себе. З маленьких хороших елементарних справ. Зробити комусь добро просто так. Кращого антидепресанту не існує. Ніколи не можна вважати, що ти жертва якихось складних обставин. Все, що з тобою сьогодні відбувається – тільки твоя заслуга. Пройшов день – скажи собі: "Я зробила все, що могла". Могла б зробити більше – зробила б,
– додала вона.

По-третє, наголосила лікар, важливо доглядати за собою.

"Коли сідаєш в літак, там же завжди говорять: якщо не дай Боже, щось трапиться – спочатку надіньте кисневу маску собі, потім – на дитину. Це – відмінний приклад! Якщо ти не в формі фізично, психологічно, емоційно – ти не будеш хороша ні для rj[fyjuj, ні для дітей, ні для колег, ні для кого. Нормальне харчування – це вже знижує рівень схильності до стресу", – зазначила лікар.

Також за її словами, потрібно підвищувати рівень допаміну, який позитивно впливає на роботу імунної системи і запобігає багатьом захворюванням.

Для того, аби підвищити рівень допаміну, потрібно займатися улюбленою справою, їсти те, що любите (якщо це здорова їжа, звичайно), не відмовлятися від сексу і, робити добрі справи.

"Просто так! Потрібно щось хороше робити просто так. Не тільки для себе, для інших. Не заради вигоди. Кращого антидепресанту немає", – наголосила Берадзе.

Більше читайте в інтерв'ю з Тіною Берадзе:
Психиатр: Власть физиологически меняет челов

Теги: Новини України Новини політики Здоров'я LifeStyle Психологія
Джерело: 24 Канал
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