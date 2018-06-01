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Психічні розлади діагностують у близько 60% людей, – Супрун про гостру поблему

241 Читать новость на русском
Психічні розлади
Психічні розлади / Фото з відкритих джерел

Поширена думка, що психічні розлади стосуються лише невеличкої групи населення. Та насправді це далеко не так – у близько 60% людей, які відвідують медзаклади, діагностують ці розлади.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

Вона додала, що більшість людей, які хворіють на психічні розлади, можуть активно жити і взаємодіяти з суспільством. Не варто переживати, адже психічні захворювання виліковні, але для цього необхідне ефективне лікування.

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Люди, які страждають на психічні розлади, часто не можуть дбати за своє здоров’я настільки ефективно, як ті, хто не має подібних проблем. Багато людей також мають фізичні та психічні проблеми зі здоров'ям одночасно,
– зазначила Супрун. 

Тож в Україні необхідно зробити акцент на лікуванні психічних розладів на первинній ланці. Це допоможе суттєво покращити здоров’я і якість життя мільйонам громадян.

Окрім того, послуги, які надаються особам із психічними розладами на рівні первинної ланки медичної допомоги є економічно доступнішими, ніж лікування у психіатричному стаціонарі. 

 

Теги: Здоров'я Психологія Лікування Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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