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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Психічні розлади мають однакові гени, – науковці

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Психічні розлади мають однакові гени
Психічні розлади мають однакові гени / forslean.com

Міжнародна команда науковці провела масштабне дослідження генів і фенотипів, щоб визначити, чи є закономірності в розвитку психічних і неврологічних захворювань.

Відповідну роботу опублікували в журналі Science.

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Науковці вивчили дані понад 265 тисяч людей, які мале одне з 25 когнітивних порушень (10 розладів мали психічний характер, інші 15 – неврологічний). До того ж, вони розглянули дані майже 784 тисячі людей без діагнозу, які були контрольною групою. Усю інформацію оцінювалися з 17 фенотипами понад мільйона індивідів.

Аналіз даних продемонстрував, що багато психічних розладів мають однакові ділянки геному. До прикладу, шизофренія показала генетичне співвідношення до психічних захворювань, таких як обсесивно-компульсивний розлад чи біполярний афективний розлад.

Попри це, неврологічні хвороби такого зв'язку не показали. Дослідники вважають, що вони мають індивідуальні генетичні підстави.

У ході дослідження, науковці помітили зв'язок між високими когнітивними здібностями в дитинстві і ризиком розвитку захворювань в майбутньому. Це стосувалося як психічних недуг, так і неврологічних.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування дослідження Психологія
Джерело: 24 Канал
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