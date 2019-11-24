Психічно хворий чоловік збив шифером поліцейського з даху: непересічна подія сталася в Одесі

В Одесі на вулиці Достоєвського агресивний чоловік, озброївшись сокирою, ножем і сапкою, виліз на дах і почав кидатися камінням по вікнах і у людей. Коли ж до нього піднявся патрульний, зловмисник кинув в інспектора шифером, і той упав приблизно з 5-метрової висоти.

За інформацією пресслужби патрульної поліції Одеси, інцидент трапився близько 16:00 суботи, 23 листопада.

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Інспектори одразу ж прибули на місце інциденту. Там вони побачили невідомого чоловіка, що мав ознаки психічного розладу. Він виліз на гараж та почав кидати каміння по вікнах житлових будинків. Загалом чоловік поводився неадекватно, на поліцейських не реагував і вигукував нецензурні слова.

За деякий час після вмовлянь, один із інспекторів виліз на гараж, аби зняти звідти чоловіка. Проте той почав кидатися в інспектора шифером. У підсумку правоохоронець не втримався та впав з даху – приблизно з 5-метрової висоти. Його передали лікарям швидкої допомоги.

Згодом чоловіка зловмисника все ж вдалося зняти з будівлі та передати спеціалізованій медичній допомозі. Поліцейські з'ясували, що йому – 31-рік. До інциденту він перебував у розшуку за втечу з психіатричної лікарні.

Зауважимо, що психічно невріваженого чоловіка вдалося заспокоїти лише співробітникам ТОРу (тактико-оперативне реагування) – вони на даху обеззброїли та затримали зловмисника. До цього на місце прибули аж два патрулі поліції.

Що кажуть свідки

Очевидці розповідають, що чоловік заліз на дах, прихопивши з собою сокиру, ніж та сапку. Там він почав розбирати димохід і кидати цеглу в довколишні будинки та в автомобілі, що роміщуються неподалік, передає УНІАН.

За словами чоловіка, який назвався Денисом Шацилом, коли за викликом приїхав перший екіпаж патрульних, чоловік кинув у службовий автомобіль цеглу та влучив у капот.

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"Психопата умовити не вдавалося ні його матері, ні ввічливим копам ... Поки він бігав по дахах сусідів, ламаючи сапою шифер і кидаючись в людей, довелося розрядити в нього дві обойми з травмата виключно у межах самооборони, але болю ця психічно хвора людина не відчуває...», – додає Шацило.

Сусіди, зі свого боку, кажуть, що затриманий живе на своїй ділянці без світла газу, води та є психічно хворим.