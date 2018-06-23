Психічно неврівноважений чоловік взяв заручницю на Одещині: КОРД провів спецоперацію

У Лиманському районі Одеської області психічно неврівноважений чоловік взяв у заручниці свою матір та забарикадувався, однак у підсумку правоохоронці провели зі зловмисником перемовини та вмовили його відпустити жінку.

Про це розповів радник очільника одеської Нацполіції Руслан Форостяк, передає Укрінформ.

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За його словами, психічно неврівноважений чоловік влаштував вдома дебош під час чергового приступу хвороби, через що його матір викликала бригаду швидкої медичної допомоги.

Щоправда, як зауважив Форостяк, медики помітили в будинку обріз рушниці й викликали після свого від'їзду поліцію.

Коли на місце виклику прибув поліцейський патруль, 34-річний правопорушник метнув у них світлошумову гранату. На щастя, унаслідок вибуху ніхто не постраждав. Але пізніше зловмисник зробив кілька пострілів з мисливської рушниці у бік офіцера поліції, поранивши його в ліве передпліччя. Зрештою силовики викликали підкріплення, а приватний будинок, де правопорушник закрився із своєю матір’ю у заручниках було оточено,

– зазначив він.

Згодом представник Нацполіції Одещини сповістив, що спецпідрозділ поліції КОРД, який прибув на місце інциденту, був готовим до виконання операції "Грім" зі штурму будинку, але перемовини з правопорушником завершились без жодного пострілу.

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