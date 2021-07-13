На Одещині психічнохвора задушила свекруху хустиною
13 липня 2021 , 16:14Читать новость на русском
Джерело:"Думская"
На Одещині психічно-неврівноважена жінка задушила свою 92-річну свекруху. Вона це зробила хустиною.
Про це повідомили журналістам анонімні джерела в прокуратурі 13 липня. Трагедія трапилася в Рені.
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- Зловмисниці 61 рік.
- Вона зізналася в скоєному злочині.
- Жінка доглядала за своєю свекрухою.
- Коли вони залишились наодинці, ймовірно, напала.
- Вона вже перебуває на обліку психіатра.
- Відомо, що це через приступи агресії.
- Наразі її направили на примусове лікування.
- Тіло вбитої виявив її 61-річний син.