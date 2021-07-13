На Одещині психічнохвора задушила свекруху хустиною

13 липня 2021 , 16:14
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Джерело:

"Думская"

На Одещині психічно-неврівноважена жінка задушила свою 92-річну свекруху. Вона це зробила хустиною.

Про це повідомили журналістам анонімні джерела в прокуратурі 13 липня. Трагедія трапилася в Рені.

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  • Зловмисниці 61 рік.
  • Вона зізналася в скоєному злочині.
  • Жінка доглядала за своєю свекрухою.
  • Коли вони залишились наодинці, ймовірно, напала.
  • Вона вже перебуває на обліку психіатра.
  • Відомо, що це через приступи агресії.
  • Наразі її направили на примусове лікування.
  • Тіло вбитої виявив її 61-річний син.
Зверніть увагу! У селі Велика Бугаївка на Київщині вагітну дівчину затримали за вбивство матері. Ймовірно, вона здійснила злочин, а потім злякалася осуду. Тому закопала тіло неподалік від свого дому.
Автор: Олександр Марчак