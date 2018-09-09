В дитинстві батьки переконують дітей у правильності двох помилкових тверджень, від яких важко позбутисяу зрілому віці.

Про це йдеться у дописі психолога Михайла Лабковського у Facebook.

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Перше твердження – це "що б не сталося, завжди слухайся старших".

Друге твердження – "завжди будь ідеальний у всьому". Щоб завжди була попрасована футболка. гарна зачіска, щоб після університету стати мільйонером.



Які фрази не можна казати малюку

А після того ці діти виростають, а два твердження досі зберігаються у голові. У висновку – вони стають рабами-перфекціоністами.

Ці люди безвідмовно слухають інших людей, дотримуються ідеальної чистоти, намагаються одразу побудувати кар’єру і приділяти родині 24 години на день. І все це – без перерви на відпочинок та сон.

Ці "старші", яких потрібно слухатися, люди знаходять на форумах, де діляться "корисними" порадами. Все це перетворює життя раба-перфекціоніста на біг у колесі. А жити людина починає лише на пенсії.



Психолог назвав дві головні помилки усіх батьків

До слова, наукові дослідження стверджують, що ті діти, які рано навчилися розділяти відповідальність за чистоту в будинку, стали більш відповідальними за своє життя.