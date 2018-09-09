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Психолог назвав дві головні помилки усіх батьків

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Психолог назвав дві головні помилки усіх батьків
Психолог назвав дві головні помилки усіх батьків / justinstum.com

В дитинстві батьки переконують дітей у правильності двох помилкових тверджень, від яких важко позбутисяу зрілому віці.

Про це йдеться у дописі психолога Михайла Лабковського у Facebook.

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Перше твердження – це "що б не сталося, завжди слухайся старших".

Друге твердження – "завжди будь ідеальний у всьому". Щоб завжди була попрасована футболка. гарна зачіска, щоб після університету стати мільйонером.

Які фрази не можна казати малюку
Які фрази не можна казати малюку

А після того ці діти виростають, а два твердження досі зберігаються у голові. У висновку – вони стають рабами-перфекціоністами.

Ці люди безвідмовно слухають інших людей, дотримуються ідеальної чистоти, намагаються одразу побудувати кар’єру і приділяти родині 24 години на день. І все це – без перерви на відпочинок та сон.

Ці "старші", яких потрібно слухатися, люди знаходять на форумах, де діляться "корисними" порадами. Все це перетворює життя раба-перфекціоніста на біг у колесі. А жити людина починає лише на пенсії.

Психолог назвав дві головні помилки усіх батьків
Психолог назвав дві головні помилки усіх батьків

До слова, наукові дослідження стверджують, що ті діти, які рано навчилися розділяти відповідальність за чистоту в будинку, стали більш відповідальними за своє життя.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Психологія Діти
Джерело: 24 Канал
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