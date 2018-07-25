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Психолог назвав причину домашнього насильства

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Психолог назвав причину домашнього насильства
Психолог назвав причину домашнього насильства / news.toutiaoabc.com

Кожного року в Україні гинуть майже 600 жінок через агресію в сім’ї, про нього наважуються говорити лише 10% з мільйона, які зазнають насильства.

Психотерапевт Геннадій Мустафаєв розповів про передумови домашнього насильства, пише НВ.

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Однією з передумов агресивної поведінки одного партнера щодо іншого є пережита травма в дитинстві. Таким чином, якщо людина зазнавала насильства, вона свідомо чи підсвідомо намагатиметься узаконити це як норму. Дитина наслідуватиме протиправну поведінку до своїх близьких.

Однією з передумов агресії партнера є пережита травма в дитинстві
Однією з передумов агресії партнера є пережита травма в дитинстві

Психотерапевт назвав причину домашнього насильства – це "трансгресія меж", тобто тоді, коли кордони дитини не помічалися та ігнорувалися. І коли вона виростає з думкою про те, що межі нічого не означають, то вона не буде зважати на кордони інших.

Психолог назвав причину домашнього насильства
Психолог назвав причину домашнього насильства

Мустафаєв говорить про те, що в Україні є два феномени домашнього насильства. Перший – збільшення потужності, другий – збільшення частоти. Агресивна поведінка може призвести до смерті.

До слова, дослідження американських вчених показує, що щастя у шлюбі залежить від здорового сну пари.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Жіноче здоров’я
Джерело: 24 Канал
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