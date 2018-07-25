Кожного року в Україні гинуть майже 600 жінок через агресію в сім’ї, про нього наважуються говорити лише 10% з мільйона, які зазнають насильства.

Психотерапевт Геннадій Мустафаєв розповів про передумови домашнього насильства, пише НВ.

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Однією з передумов агресивної поведінки одного партнера щодо іншого є пережита травма в дитинстві. Таким чином, якщо людина зазнавала насильства, вона свідомо чи підсвідомо намагатиметься узаконити це як норму. Дитина наслідуватиме протиправну поведінку до своїх близьких.



Однією з передумов агресії партнера є пережита травма в дитинстві

Психотерапевт назвав причину домашнього насильства – це "трансгресія меж", тобто тоді, коли кордони дитини не помічалися та ігнорувалися. І коли вона виростає з думкою про те, що межі нічого не означають, то вона не буде зважати на кордони інших.



Психолог назвав причину домашнього насильства

Мустафаєв говорить про те, що в Україні є два феномени домашнього насильства. Перший – збільшення потужності, другий – збільшення частоти. Агресивна поведінка може призвести до смерті.

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