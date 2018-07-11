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Психолог назвав топ-7 найпоширеніших сексуальних фантазій

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Найпоширеніші еротичні фантазії
Найпоширеніші еротичні фантазії / bajda.pp.ua

Психолог Гарвардського університету Джастін Леміллер провів масштабне дослідження, під час якого визначив найпоширеніші еротичні фантазії чоловіків і жінок.

Психолог провів опитування, у якому взяли участь понад 4 тисячі чоловіків і жінок, пише The Independent.

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Під час дослідження Джастін Леміллер питав у добровольців – як часто вони подумки фантазують про певних людей, місця і речі. В результаті йому вдалось виділити 7 найпоширеніших сексуальних фантазій.

Першу сходинку у рейтингу отримав секс утрьох. Так відповіли 89% учасників дослідження. Ті, хто перебуває у відносинах або шлюбі, зізналися, що хотіли б втілити таку еротичну фантазію за участю своєї коханої людини.

Друге місце за БДСМ – таку перевагу віддали 65% респондентів. Це психосексуальна субкультура, заснована на обміні владою між партнерами та на принципах безпеки, добровільності й розумності.

Топ-7 найпоширеніших сексуальних фантазій

У топ-7 найпоширеніших сексуальних фантазій увійшов одностатевий секс

А третю сходинку отримала сексуальна різноманітність. Зокрема, одружені респонденти зізнались, що фантазують про секс з незнайомою людиною.

На четвертому місці розташувалися фантазії про секс в громадському місці, зокрема, секс у ліфті, офісі чи парку. Що цікаво, жінки мріяли про такі пригоди частіше, ніж чоловіки.

На п'ятій позиції в рейтингу – вільні відносини, зокрема, фантазії про секс з іншою людиною за згодою партнера. 58% опитаних додали, що їх збуджують фантазії про секс партнера з іншою людиною.

Також у рейтинг потрапило "захоплення" – фантазії про секс, під час яких партнер захоплюється ними.

Замикає топ-7 одностатевий секс. З'ясувалось, що гетеросексуали часто фантазували про секс з людиною тієї ж статі. Зокрема, 59% жінок фантазують про секс з жінкою та 26% чоловіків бажають сексуальних відносин з чоловіками. Респонденти також зізналися, що фантазували про секс з транссексуалом і трансвеститом.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Психологія Секс
Джерело: 24 Канал
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