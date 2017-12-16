Психолог не може навчити людину бути щасливою, – лікар

До вибору психологічних тренінгів та семінарів потрібно підходити із розумом, аби вони не завдали шкоди.

Про це в інтерв'ю сайту "24" розповіла психіатр, психотерапевт, медичний психолог, член Всесвітньої асоціації біологічної психіатрії Тіна Берадзе.

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За її словами, завжди потрібно уважно вивчити на який саме тренінг ви збираєтеся і хто його проводить, яку освіту має тренер. "Коли тренінг "Як стати щасливим" проводить вчетверте розлучена жінка, яка має купу невиплачених кредитів і затяжний судовий розгляд зі своїм останнім чоловіком – подумайте, чому саме вона може вас навчити. Дивіться, хто і що читає, запитуйте цю людину про її освіту", – наголосила лікар.

Я не можу навчити людину бути щасливою. Це – не робота психолога. По-перше, хто я така, щоб вчити когось, яке йому потрібно щастя. По-друге, завжди щасливі люди – лежать у "Павлівці",

– наголосила Берадзе.

"Всі ці тренінги по успішності – наробили стільки біди! Вони задали тон, що завжди потрібно мислити позитивно, все повинні бути завжди щасливими, в хорошому настрої, інакше людина нікуди не годиться ні в мирний, ні у воєнний час. Хіба можливо завжди бути веселим? Нормальна людина не може цього прагнути. Коли у країні відбувається те, що у нас зараз – ми не можемо бути постійно щасливими. Ми просто адекватно реагуємо на те, що відбувається", – додала вона.

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При цьому, за її словами, мати поганий настрій або перебувати у стані екзистенційної кризи, коли людина замислюється про сенс та мету свого життя – це цілком нормально. "Якщо у людини не настає екзистенційної кризи – навіщо я тут, куди я йду, що я після себе залишаю? – значить, у людини немає емоційного інтелекту. Давайте скажемо прямо: у такої людини немає мізків", – додала лікар.

Один семінар можуть зробити всі, особливо зараз. Одна кнопка – і google тобі показує купу інформації. А що далі? З цим усім треба щось робити потім. Я прийшла, розповіла, що, як і чому відбувається, дала інформацію, запустила в голові якийсь процес і відпускаю вас додому. Що далі? Це все одно, що під час операції відкрити черевну порожнину і нічого не зробити – не зашивати, не прибирати, нічого. Це – шкідництво. Перший закон медицини – не нашкодь. Але люди цього не розуміють, – підсумувала вона.

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