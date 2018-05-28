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Психолог пояснила лютий погляд Єлизавети II на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

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Чому Єлизавета II невдоволено дивилася на Меган Маркл на весіллі з принцом Гаррі
Чому Єлизавета II невдоволено дивилася на Меган Маркл на весіллі з принцом Гаррі / Фото з вільних мереж

Невдоволений погляд британської королеви Єлизавети II, яка пильно стежила за радісним обличчям Меган Маркл на весіллі з принцом Гаррі, може свідчити про те, що монарх готується до тривалого протистояння за вплив над своїм онуком.

Про це в ефірі ObozTV розповіла психолог Олена Рихальська.

"Там були не тільки напруга і тривожність. У цьому погляді була ненависть, у цьому погляді було щось "я тобі ще покажу". "Ось зараз усі формальності владнаємо, а далі... ". У мене таке припущення, що такий погляд у неї (королеви) колись був і щодо Діани, але його просто не зафіксували ЗМІ", – розповіла психолог.

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Це жінка, якій не подобається жодна обраниця ні сина, ні онуків. Є така категорія тещ, яка повністю відкидає будь-яку претендентку,
– пояснила спеціалістка.

Водночас вона зазначила, що це не найголовніше послання в цьому одруженні.

"Це ж виховання і тому нащадки обирають саме тих жінок, які розлютили маму чи бабусю. Це така непряма помста", – вважає Рихальська.

Вона звернула увагу на те, що Меган Маркл виголосила невелику промову, що не прийнято робити на королівських весіллях у Великобританії.

"Вона вже показала Єлизаветі, хто тут починає бути головним", – зазначила психолог.

Вона також розповіла, що у такому віці, як у Єлизавети II, люди радіють весіллі своїх нащадків навіть із небажаними обранцями.

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"Але тут ми бачимо абсолютно іншу реакцію. Я думаю, що Єлизавета знає ще щось, чого не знаємо ми. Вона продумана жінка, вона імперію тримає в своїх руках. Вона, вибачте, всіх своїх родичів посунула та стала королевою. Це брила", – наголосила спеціалістка.

Теги: LifeStyle Великобританія Королівське весілля Єлизавета II Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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