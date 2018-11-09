Психолог пояснив, що таке любов

Відомий психолог Михайло Лабковський пояснив, що таке любов з точки зору психології.

Про це він написав в Instagram.

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Психолог вважає, що любов – це не що інше, як переживання дитячих емоцій.

Одних дітей любили в дитинстві більше, більше обіймали, цілували. Тому для них любов – це висловлювати свої почуття та думки без остраху, це міцна стіна, дружба.



Одних дітей любили в дитинстві більше

А інших дітей любили менше, іноді батьки були емоційно холодними. Такі батьки не обіймали цю дитину, а говорили лише про шкільні оцінки та погоду.

Така дитина виростає з моторошним почуттям самотності. Він чи вона знаходить партнера та заводить сім’ю і виявляється, що почуття самотності збільшується.

Інші ж батьки, які хвалили лише за досягнення – гарну оцінку, вимитий посуд, прибрану кімнату, змушують дітей ставати "плейбоями-донжуанами", які вміють завойовувати любов. Такі дорослі просто не знають, що любити можна просто за те, що ти є, за гарні очі. Після завоювання цієї жертви, людина втрачає інтерес до неї, оскільки яка ж ця любов, якщо не потрібно нічого робити заради неї.



Що таке любов: пояснення психолога

Психолог зазначає, що є й інший тип – "поступливі господарочки", які зі шкіри лізуть, щоб чоловік оцінив вечерю, прибрану квартиру та мереживну білизну. Вони записуються на курси, щоб докласти більш зусиль, щоб їх любили. У підсумку – на них ніхто не одружується, оскільки немає взаємності.

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