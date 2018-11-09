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      Психолог пояснив, що таке любов

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      Що таке любов: пояснення психолога
      Що таке любов: пояснення психолога / moneycrashers.com

      Відомий психолог Михайло Лабковський пояснив, що таке любов з точки зору психології.

      Про це він написав в Instagram.

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      Психолог вважає, що любов – це не що інше, як переживання дитячих емоцій.

      Одних дітей любили в дитинстві більше, більше обіймали, цілували. Тому для них любов – це висловлювати свої почуття та думки без остраху, це міцна стіна, дружба.

      Одних дітей любили в дитинстві більше
      Одних дітей любили в дитинстві більше

      А інших дітей любили менше, іноді батьки були емоційно холодними. Такі батьки не обіймали цю дитину, а говорили лише про шкільні оцінки та погоду.

      Така дитина виростає з моторошним почуттям самотності. Він чи вона знаходить партнера та заводить сім’ю і виявляється, що почуття самотності збільшується.

      Інші ж батьки, які хвалили лише за досягнення – гарну оцінку, вимитий посуд, прибрану кімнату, змушують дітей ставати "плейбоями-донжуанами", які вміють завойовувати любов. Такі дорослі просто не знають, що любити можна просто за те, що ти є, за гарні очі. Після завоювання цієї жертви, людина втрачає інтерес до неї, оскільки яка ж ця любов, якщо не потрібно нічого робити заради неї.

      Що таке любов: пояснення психолога
      Що таке любов: пояснення психолога

      Психолог зазначає, що є й інший тип – "поступливі господарочки", які зі шкіри лізуть, щоб чоловік оцінив вечерю, прибрану квартиру та мереживну білизну. Вони записуються на курси, щоб докласти більш зусиль, щоб їх любили. У підсумку – на них ніхто не одружується, оскільки немає взаємності.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Меня постоянно спрашивают, что такое любовь. Друзья мои, я не философ и не поэт, как вы могли заметить, а психолог с 35-летней практикой. И вот что я считаю. Любовь – это не что иное, как ПЕРЕЖИВАНИЕ ДЕТСКИХ ЭМОЦИЙ. Тут нет никаких универсальных схем. Одних детей целовали-обнимали-хвалили, поддерживали, постоянно были рядом. И для них любовь – это тепло, возможность открыто выражать свои мысли, это тыл, дружба... Ну а у большинства, увы, родители вели себя немного по-другому. Например, они могли быть просто холодными. Вот ребёнок умыт-одет-обут, а обнять его никто не бежит. Поговорить такие родители могли только про школьные отметки и погоду. В результате человек вырастает с жутким чувством одиночества. Он находит партнёра, живёт с ним, заводит уже свою семью, но вдруг оказывается, что в отношениях это одиночество ощущается в разы сильнее. Или вот классика – родители-«достигаторы». Которые хвалили только за «пятёрки», обнимали за вымытую посуду, целовали за убранную комнату, доносили всеми возможными способами: «Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ТОЛЬКО ЗА ДОСТИЖЕНИЯ». Как правило, из таких детей вырастают плейбои-донжуаны, которые умеют только ЗАВОЁВЫВАТЬ любовь. Они просто не в курсе, что любят просто так, за красивые глазки. И как только жертва завоёвана, они тотчас теряют интерес – ведь какая же эта любовь, если ничего не надо ради неё делать? А девушки иной раз идут дальше – они становятся эдакими покладистыми «хозяюшками». Прямо из кожи вон лезут, чтобы мужчина оценил ужин, сверкающую квартиру, кружевное бельё или что-то там ещё. Они, как правило, ещё ходят на всякие курсы «женственности», чтобы ещё больше усилий приложить, ещё больше времени потратить – лишь бы любили. Только вот в итоге на них не женятся (а именно этого такие женщины и хотят, ведь у каких-то действий непременно должен быть «конечный результат», нужна цель!). Понимаете, это целая психология, построенная вокруг компенсации и обесценивания. Где нет никакой взаимности. ⠀ Именно об этом будет лекция в #СПБ 24/11/18 (ссылка на билеты – в шапке профиля и в «актуальном»). Приходите одни или с партнёром, будет о чём поговорить. ⠀ #любовь #психология #лабковский #психолог

      A post shared by Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial) on

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      Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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