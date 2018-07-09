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Психолог розповіла про приховану небезпеку бодіпозитиву

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Чим небезпечний бодіпозитив
Чим небезпечний бодіпозитив / leaversmagazine.com

Психолог Тетяна Годард пояснила, що, окрім того, що бодіпозитив є прекрасним рухом, для багатьох людей – це втеча від проблем.

Про це йдеться на сайті дієтолога.

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Бодіпозитив – це прийняття свого тіла, не залежно від ваги. Такий рух передбачає відсутність стресу, самоосуду, дружбу з собою.

У бодіпозитиві є й крайнощі – коли у людини не просто лінь чи відсутність сили волі, а різні форми розладів харчової поведінки, посилені уповільненою або важкою депресією. У таких випадках людині потрібна допомога психолога, психотерапевта чи дієтолога.

Якщо не звернутися по допомогу вчасно, то ситуація зможе ускладнюватися. Адже ожиріння чи надмірна вага – це симптоми проблем зі здоров’ям або психікою. З часом ожиріння може бути причиною для хвороб серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, діабету.

"Бодіпозитивники" настільки захоплюються собою, що пропускають момент, коли необхідно зайнятися своїм здоров’ям. Відповідно така поведінка нічого спільного з бодіпозитивом немає – людина обманює себе й уникає проблем.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Психологія Красиве тіло Ожиріння Діабет Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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