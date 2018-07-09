Психолог розповіла про приховану небезпеку бодіпозитиву
Психолог Тетяна Годард пояснила, що, окрім того, що бодіпозитив є прекрасним рухом, для багатьох людей – це втеча від проблем.
Про це йдеться на сайті дієтолога.
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Бодіпозитив – це прийняття свого тіла, не залежно від ваги. Такий рух передбачає відсутність стресу, самоосуду, дружбу з собою.
У бодіпозитиві є й крайнощі – коли у людини не просто лінь чи відсутність сили волі, а різні форми розладів харчової поведінки, посилені уповільненою або важкою депресією. У таких випадках людині потрібна допомога психолога, психотерапевта чи дієтолога.
Якщо не звернутися по допомогу вчасно, то ситуація зможе ускладнюватися. Адже ожиріння чи надмірна вага – це симптоми проблем зі здоров’ям або психікою. З часом ожиріння може бути причиною для хвороб серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, опорно-рухового апарату, діабету.
"Бодіпозитивники" настільки захоплюються собою, що пропускають момент, коли необхідно зайнятися своїм здоров’ям. Відповідно така поведінка нічого спільного з бодіпозитивом немає – людина обманює себе й уникає проблем.
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