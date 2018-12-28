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      Психолог зруйнував радянський міф про іграшки для дівчаток і хлочиків

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      Психолог зруйнував радянський міф про іграшки для дівчаток і хлопців
      Психолог зруйнував радянський міф про іграшки для дівчаток і хлопців / Фото з вільних джерел

      Багато людей і досі переконані у тому, що дівчаткам у подарунок потрібно обирати ляльки, а хлопчикам – машинки, зброю, тощо.

      Проте психолог Олександр Равчев у ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 спростував цей міф.

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      Він вважає, що особливої потреби купувати для дівчат саме ляльки немає. На правильність вибору впливає саме вік дитини.

      При виборі іграшок краще обирати ті, які вже знайомі дитині з різних дитячих мультфільмів. Все тому, що такі іграшки допоможуть дитині краще засвоювати моральні норми.

      Якщо ж батьки хочуть купити дитині ляльку, то психолог радить віддати перевагу тим, які показують певну професію, наприклад, лялька-лікар, лялька-вчитель. Олександр Равчев вважає, що це може підштовхнути дитину до вибору такої професії в майбутньому.

      Надавайте перевагу лялькам, таким як лялька-лікар, лялька-вчитель
      Надавайте перевагу лялькам, таким як лялька-лікар, лялька-вчитель

      За думкою психолога, до 3 років вплив форми чи вигляду ляльки не суттєво впливає на подальше майбутнє дитини. А от вже після трьох років через іграшки дитина почне засвоювати форми поведінки, і це навіть може суттєво вплинути на вибір майбутньої професії.

      На українському ринку дитячих іграшок представлені численна кількість ляльок різних видів від Baby born до Monster High.

       
      Психолог Олександр Равчев
      “Від 3 до 8 років ляльки-монстри чи щось подібне, не несуть загрози для психіки дитини. Вони сприймаються як фантастичні істоти на кшталт Санта Клауса чи Зубної феї. Проте починаючи з молодшої школи, ці ляльки вже сприймаються як форми поведінки. Тобто якщо лялька показує дівчинку шибеницю, дитина може відтворювати цю поведінку, щоб бути схожою на цей персонаж”

      Психолог зазначає, що коли хлопчик грається лялькою в цьому немає нічого страшного.

      Діти схильні гратись іграшками, які схожі на людей, тобто ляльками. У дівчат цю потребу батьки задовольняють, а от хлопчикам намагаються дарувати машинки чи зброю. Хоча їх потреба гратись з іграшками, які виглядають як люди, не зникають,
      – переконаний Олександр Равчев.

      Саме тому хлопчики можуть гратися ляльками інших дітей або просити в батьків їх купити. Олександр Равчев вважає, що у цьому немає нічого страшного, попри те, що батьки відчувають певний дискомфорт.

      Психолог радить батькам стежити, щоб у дитини було достатньо іграшок, які схожі на людей, а не лише машинки чи зброя.

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      Теги: Здоров'я Психологія Діти
      Джерело: Здоров'я 24
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