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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Психологи довели, що перші дні після свят є найдепресивнішими

11:07, сьогодні 245 Читать новость на русском
Депресія
Депресія / Фото з відкритих джерел

Саме після всіх святкувань ми починаємо неймовірно сумувати та повертатись до робочої рутини. За словами психологів, в такий період люди найчастіше впадають в депресію.

Про це пишуть в Cosmopolitan.

Як виявилось, святкові дні шкідливі для здоров'я – особливо для психічного. На думку фахівців, крім тривожності і депресії, в зимові свята на нас часто насувається туга про нездійсненні плани, відчуття втоми після важкого року і жаль з приводу розтрачених на подарунки грошей.

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Ці думки настільки сильно впливають на нас, що ми відразу впадаємо у депресію. Однак шляхом ретельної роботи над собою це можна виправити.

Як можна допомогти собі?

1. Експерти рекомендують регулярно зустрічатися з друзями і просити підтримку у близьких.

2. Крім того, використовувати силу добра. Добрі вчинки допоможуть забути про гнітючі думки, і у вашому існуванні з'явиться сенс і мета.

3. Пройдіть очищающий детокс. Пару днів вживайте лише фреші і салати, адже вони допоможуть вам позбутися не тільки від зайвих кілограмів, але й від зайвих думок.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія
Джерело: 24 Канал
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