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Психологи пояснили перевагу "маминих синочків" і "татусевих дочок"

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Перевага "маминих синочів" і "татусевих дочок"
Перевага "маминих синочів" і "татусевих дочок" / ditey.com

Діти, які прив'язані до батьків протилежної статі, психічно здоровіші за однолітків – вони на 45% менше схильні до психічних захворювань.

Таку закономірність виявили вчені з Університету Лінкольна у Британії, пише Мarriagefoundation.

У дослідженні взяли участь 10 929 сімей з підлітками 16-18 років. Діти заповнювали спеціальний опитувальник, що дозволяє визначити, чи є у них психічні захворювання або схильність до них. Також вони розповіли вченим, з ким із батьків у них більш довірчі відносини.

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Виявилося, що якщо з 9 до 14 років хлопчик був більше прив'язаний до матері, а дівчинка до батька, вони менше за інших дітей схильні до гіперактивності, нервових зривів та інших психічних проблем. Крім того, у них набагато краще відносини з однолітками.

Фахівці вважають, що довірчі відносини з батьком протилежної статі зміцнюють самооцінку дітей. Але таких сімей виявилося небагато - 81% дівчаток і 86% близькі з матір'ю. З батьками більш довірчі відносини у 59% дочок і 69% синів.

З'ясувалося також, що хлопчики почувають себе краще, коли батьки одружені. Дівчаткам важливий не сам шлюб, а просто хороші відносини між батьками.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія Діти
Джерело: 24 Канал
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