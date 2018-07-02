Психологи розповіли, як подолати свої страхи

Страх провокує напади паніки, стрес, депресивний настрій та тремтіння. Але перемогти свої фобії може кожен.

Психологи з Каліфорнійського університету заявили, що метод "розкажи про страх" працює, передає 24apteka.

Вони провели дослідження серед людей, які страждають арахнофобією – бояться павуків. Учасникам експерименту запропонували доторкнутись до живого тарантула, або хоча б наблизитися до нього настільки близько, наскільки це можливо.

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Після цього добровольці розмовляли з психологами – розповідали про пережите. З'ясувалось, що чим емоційніше говорив співрозмовник, тим швидше у майбутньому людина з фобією могла позбутись від страху до павуків.

Психологи додають, проговорення негативних емоцій не погіршує страх, а допомагає його перемогти. Головне – більше емоцій.

Відомий американський психолог Дейл Карнегі радив злегка провокувати власні страхи, щоб їх перебороти. Боїтеся висоти – вирушайте в гори, ненавидите щурів – заведіть собі домашнього гризуна. Але не переборщіть.

Шведські вчені з Каролінського інституту на чолі з доктором Арміт Голка пропонують людям з фобіями знову і знову переконуватися в тому, що власний страх не викликає панічного стану у інших людей.

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