Психологічні пастки та ілюзії: як починається третій рік Зеленського

Пролетіли 2 роки президентства Володимира Зеленського, розпочався третій. Колишній комік вступив в цю посаду "з чистого аркуша" і проходив "президентський інтенсив". При цьому Зеленському не вдалося уникнути типових пасток – ілюзії компетентності та могутності, а також надмірного ототожнення себе з посадою президента. Підсумкова пресконференція глави держави це довела. Далі читайте російською.

Метаморфозы президента

Президент Зеленский демонстрирует завидную решимость в противостоянии своим политическим оппонентам. Некоторые из этих оппонентов долго и надежно считались неприкасаемыми для любых форм преследования со стороны украинского государства и, тем более, отдельных его представителей.

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В этом смысле особенно показательна вчерашняя пикировка между президентом и ведущим одного из каналов, рискующих в будущем попасть под санкции в связи с законом о деолигархизации. Владимир Зеленский упрекнул Василия Голованова с канала "Украина 24" в том, что в своих программах тот заведомо вводит зрителей в заблуждение, и делает это в интересах главного стейкхолдера канала, на котором работает.

Фото – Офис Преиздента

Зеленский попросил Голованова никаких скрытых угроз ему от этого стейкхолдера не передавать и условий не ставить. "Мы же взрослые люди", – добавил президент. В разные годы президенты Украины часто посылали сигналы своим недоброжелателям в такой полузавуалированной форме, не называя напрямую никаких имен. Но у Владимира Зеленского впервые получилось бросить по-настоящему громкий вызов столь могущественному сопернику как Ринат Ахметов.

Кажется, нынешний президент уверен, что ему удалось занять сильную позицию в топкой политической системе Украины и тем самым перехитрить неизбежность обрушения рейтинга популярности, преследующую в нашей стране любого избираемого политика. Президентов – в первую очередь. В ходе своей трехчасовой пресс-конференции Владимир Зеленский эту уверенность транслировал последовательно и с удовольствием.

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Но несмотря на всю эффектность и эффективность упомянутой позиции, в ней кроется немало психологических ловушек для президента, делающих его гораздо более уязвимым сегодня, чем 2 года назад, когда он впервые шагнул на совершенно ему неизвестную и крайне опасную территорию под названием "украинская политика".

Фото – Офис Преиздента

Если бы молодость знала

Одна из таких ловушек является естественным следствием процесса освоения президентом огромных объемов совершенно новой для него информации, своего рода первичного накопления политического опыта.

Действительно, по сравнению с тем состоянием "чистого листа", с которым Владимир Зеленский пришел в политику, его нынешний статус человека, прошедшего президентский интенсив в исключительно сжатые сроки, субъективно может ощущаться как гигантский рывок на иной уровень компетентности. И он действительно вырос. Проблема в том, что два года по политическим и биографическим меркам – это всего лишь 2 года, и Владимир Зеленский по-прежнему остается малоопытным политиком. Хотя сам себя считает вполне уже зрелой фигурой. И это очень чувствовалось во время пресс-конференции.

Если раньше многословие президента было вызвано его искренним желанием объяснить аудитории самого себя, свои намерения и ценности, то сегодня это многословие направлено в основном стремлением объяснить этой аудитории, как оно все тут в основном устроено.

Рискованность этой иллюзии всезнания, присущей многим новичкам, очевидна. Опытные инструкторы по вождению стараются предупредить своих учеников о том, что самым аварийноопасным периодом станет для них третий год водительского стажа: накопленный опыт уже способен приглушить острый страх дороги, но его еще категорически не хватает, чтобы быть по-настоящему осторожным и умелым водителем.

Третий год Владимира Зеленского начинается сегодня.

Фото – Офис Преиздента

Стоит упомянуть еще одно возможное следствие иллюзии компетентности. В начале своей каденции президент вынужденно прибегал к помощи и советам других людей, поскольку своего видения и понимания ситуации у него не было. Понимая это, он имел возможность сохранять некую дистанцию между собой и теми решениями, которые он легитимизировал. Наличие такой дистанции давало ценное преимущество в виде возможности смотреть на эти решения со стороны и оценивать их более-менее объективно. Теперь Президент имеет собственный багаж знаний и опыта и потому готов воспринимать решения, пришедшие со стороны, как свои собственные, без надлежащей критики и отстраненности.

Владимир Всемогущий

Вторая ловушка связана с опытом власти как таковым. Президентские полномочия действительно позволяют – потенциально – менять ход истории и влиять на судьбы миллионов людей. Даже будучи популярным артистом и любимцем публики, Владимир Зеленский ничего подобного не имел. И хотя президент – влиятельная фигура, но отнюдь не всесильная, первый контакт с этими полномочиями вполне может вызвать у человека ощущение могущества и даже всемогущества. Человеку может показаться, что теперь ему/ей подвластно и море людское, и стихии природные.

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Несколько оговорок и ремарок, подпущенных Владимиром Зеленским в ходе его пресс-конференции, прямо указывают на то, что ему этой ловушки избежать не удалось. Например, говоря о безуспешном пока следствии по делу Павла Шеремета, президент посетовал, что не он занимал высокую должность в момент совершения самого преступления.

Да, буквально Владимир Зеленский сказал о том, что, возможно, тогда удалось бы по-другому организовать работу правоохранительных органов, и результаты следствия были бы другими. Но за сказанными словами кроются несказанные – о том, что вообще все было бы другим, будь он тогда президентом.

Фото – Офис Преиздента

Одна из важных задач взросления, в том числе политического, состоит в точной идентификации того, что человек способен сделать и чего он сделать не способен. Без этих внутренних демаркационных линий мы обречены на шараханья между всесилием и бессилием и, хуже того, рискуем в конечном итоге залипнуть в последнем.

Про головне – пресс-конференция Зеленского:

Король-солнце

Наконец, третья ловушка Владимира Зеленского связана с риском его сращения с должностью. Здоровое состояние политика предполагает сохранение как можно более четких границ между собственной личностью и тем набором функциональных обязанностей, который ему/ей предписано выполнять. Однако это удается далеко не всем. Риск слияния с должностью, а в случае с президентом – еще и с государством в целом – для Владимира Зеленского столь же высок, как и для любого другого претендента на эту должность. И желание "остаться нормальным человеком", даже самые искреннее и твердое, не является тут никаким предохранителем.

В ходе пресс-конференции президент Зеленский заметно чаще, чем раньше использовал конструкции типа "я как президент", "я как гарант Конституции". От задекларированной в инаугурационной речи концепции "мы-президентства" он отошел на заметное расстояния и теперь, кажется, прочно занял "я-президентскую" позицию.

Фото – Офис Преиздента

Как таковая, эта позиция не опасна и не ненормальна. Потенциально опасна тут лишь тенденция все более явного отождествления себя с должностью, которая в своих крайних проявлениях чревата очень нехорошими последствиями. Закономерно, что одной из наиболее выраженных обеспокоенностей журналистского сообщества на этой пресс-конференции был волюнтаризм политических решений, свойственных президенту и его команде. И эта обеспокоенность, судя по всему, дальше будет только возрастать.

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Еще в речи Владимира Зеленского появились пасторские нотки, которых раньше не было и не могло быть. Год назад представить шестого президента произносящим фразу типа "я хочу быть вместе со своим народом", сказанную с изрядным налетом пафоса, было почти невозможно. И вот вчера мы увидели именно такого президента Зеленского. Он все так же легко способен признаться в том, что благородная цель для него важнее средств ее достижения, и случись, например, возможность преследовать убийц Шеремета в обход закона, он бы на это пошел не задумываясь. В свое время президент США Ричард Никсон жестоко поплатился за убеждение, что все, что делает президент, законно по определению. Но его пример, к сожалению, не отпугивает других лидеров от повторения тех же ошибок.

Избирательная кампания президентской партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года прошла под лозунгом "Украина – это ты. Сегодня мы, кажется, оказались в шаге от того, чтобы услышать от президента "Государство – это я".

Именно этих слов не хочется слышать ни от кого вообще.