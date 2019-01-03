Психотерапевт пояснила, чому потрібно фліртувати
Одні люди вважають, що флірт – це невіддільна частина життя, попри те, що у них є партнери. Інші ж переконані у тому, що фліртувати – це зраджувати свого (-ою) коханого (-ну).
Лікар-психолог, психотерапевт, експерт з людської сексуальності Настя Осадча пояснює, чому флірт – це необхідність, пише Inspired.
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Вона вважає, що флірт – це гра, а гра – це одна з психологічних потреб людини. Це відбувається тоді, коли одна людина або дві симпатизують одна одній, тоді починається взаємодія. Остання показує зацікавленість, але не змушує учасників флірту ні до чого.
Така гра необхідна людині тоді, коли є достатньо високий рівень потреб, тобто коли базові потреби людини більш-менш задоволені. До прикладу, складно фліртувати, коли людина голодна, їй страшно чи холодно. Тому, якщо людина відчуває потребу у флірті, то це означає, що у неї є певне базове відчуття комфорту та безпеки.
Те, що пов’язане з грою, є таким, що наповнює людину, дає їй позитивні емоції, відчуття тепла всередині. Психолог наголошує: флірт – це така річ, якою варто займатися.
флірт – це така річ, якою варто займатися
Щодо частоти флірту, то не існує жодних досліджень. Це як з обіймами: одній людині достатньо двічі на день обійнятися, інша потребує обіймів цілодобово.
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