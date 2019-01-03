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      Психотерапевт пояснила, чому потрібно фліртувати

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      Психотерапевт пояснила, чому потрібно фліртувати
      Психотерапевт пояснила, чому потрібно фліртувати / datingtalks.com

      Одні люди вважають, що флірт – це невіддільна частина життя, попри те, що у них є партнери. Інші ж переконані у тому, що фліртувати – це зраджувати свого (-ою) коханого (-ну).

      Лікар-психолог, психотерапевт, експерт з людської сексуальності Настя Осадча пояснює, чому флірт – це необхідність, пише Inspired.

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      Вона вважає, що флірт – це гра, а гра – це одна з психологічних потреб людини. Це відбувається тоді, коли одна людина або дві симпатизують одна одній, тоді починається взаємодія. Остання показує зацікавленість, але не змушує учасників флірту ні до чого.

       
      Лікар-психолог Настя Осадча
      “Для представників обох статей дуже важливо навчитися фліртувати – на біологічному рівні, це є важливою передумовою до формування статевого потягу та його реалізації надалі. Особливо важливо це для дівчат, і мова не про гендерні стереотипи. Біологічно жінки відрізняються від чоловіків, і для жінок більш характерна форма спілкування у вигляді кокетування і флірту.”

      Така гра необхідна людині тоді, коли є достатньо високий рівень потреб, тобто коли базові потреби людини більш-менш задоволені. До прикладу, складно фліртувати, коли людина голодна, їй страшно чи холодно. Тому, якщо людина відчуває потребу у флірті, то це означає, що у неї є певне базове відчуття комфорту та безпеки.

      Те, що пов’язане з грою, є таким, що наповнює людину, дає їй позитивні емоції, відчуття тепла всередині. Психолог наголошує: флірт – це така річ, якою варто займатися.

      флірт – це така річ, якою варто займатися
      флірт – це така річ, якою варто займатися

      Щодо частоти флірту, то не існує жодних досліджень. Це як з обіймами: одній людині достатньо двічі на день обійнятися, інша потребує обіймів цілодобово.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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