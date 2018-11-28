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      ПСЖ – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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      ПСЖ – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

      Центральний матч у Лізі чемпіонів у середу, 28 листопада, відбудеться у Парижі, де місцевий ПСЖ прийматиме "Ліверпуль". Гра буде доступна для перегляду і в Україні.

      Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на телеканалі "Футбол 1" і буде показано протистояння ПСЖ – "Ліверпуль".

      Читайте також: ПСЖ – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

      Дивитися онлайн матч ПСЖ – "Ліверпуль" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". 

      Дивіться також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 27 листопада

      Нагадаємо, матч ПСЖ – "Ліверпуль" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.

      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол
      Джерело: 24 Канал
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