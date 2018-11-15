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      ПСЖ можуть дискваліфікувати з Ліги чемпіонів: клубу доведеться продати Неймара або Мбаппе

      219 Читать новость на русском
      Неймар або Мбаппе можуть покинути ПСЖ
      Неймар або Мбаппе можуть покинути ПСЖ

      ПСЖ можуть виключити з Ліги чемпіонів за порушення правил фінансового фейр-плей.

      Як повідомляє L'Еquipe, УЄФА має намір вивчити спонсорські контракти французького клубу, які виявилися завищеними, а також всі нюанси покупки Неймара (222 мільйони євро) і Кіліана Мбаппе (180 мільйонів євро) влітку 2017 року.

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      Йдеться про те, що можливий також такий варіант, при якому чинним чемпіонам Франції потрібно буде продати одного з вищезгаданих гравців, щоб уникнути санкцій за порушення правил ФФП.

      Зазначимо, що ПСЖ в поточному розіграші Ліги чемпіонів після чотирьох турів з однією перемогою займає третє місце в груповому етапі. У чемпіонаті Франції команда Унаї Емері в 13 матчах не втратила жодного очка.

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      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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