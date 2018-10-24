Матч між французьким ПСЖ та італійським "Наполі" стане одним із центральних у третьому турі Ліги чемпіонів. Переглянути його зможуть і українські любителі футболу.

Матч ПСЖ – "Наполі" буде доступний як на українському телебаченні, так і онлайн. Саме гру зі столиці Франції обрали на каналі "Футбол 1", щоб транслювати її в прямому ефірі. Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Також матчі можна буде переглянути і онлайн. Офіційно в Україні показ матчу ПСЖ – "Наполі" онлайн можна переглянути на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак для доступу до відео слід зареєструватися на сайті. Окрім того, трансляція платна – 39 гривень за доступ на 24 години. Або можна оформити місячний абонемент на 69 гривень.

Текстову онлайн трансляцію проведе сайт "Футбол 24". Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – "Наполі" відбудеться у середу, 24 жовтня. Початок матчу о 22:00.