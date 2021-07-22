Чому затримали рейс
Птах потрапив у літак, коли той йшов на посадку у Грузії. Про це журналістам 24 каналу розповів працівник компанії Ярослав Колосович.
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21 липня при здійсненні посадки рейсу PQ0423 Харків – Батумі в Міжнародному аеропорту Батумі в літак, що здійснював переліт, потрапив птах. Після приземлення інженерні служби вирішили негайно направити літак на детальний технічний огляд в аеропорту,
– пояснив Колосович.
Під час огляду спеціалісти усунули незначні наслідки ситуації.
Звіт направили в офіс компанії-виробника літака Boeing. Після аналізу його результатів, компанія дала дозвіл на політ.
Після погодження від Boeing літак мав вилетіти 22 липня о 06:30. Проте після консультацій вирішили провести додатковий технічний огляд. Борт вилетів лише о 14:30 22 липня.
Пасажири влаштовували бунт
- Пасажирка рейсу Олександра Буракова розповіла, що людей розмістили в готелі лише на кілька годин і то – після скарг. Годували пасажирів лише раз – гамбургерами.
- Коли вранці люди зрозуміли, що не вилетять з аеропорту, розпочався невеликий бунт.