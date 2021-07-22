Птах і консультації з Boeing: у SkyUp пояснили затримку рейсу Батумі – Харків

Рейс SkyUp Airlines з Батумі до Харкова затримали на понад 17 годин. У компанії пояснили – це трапилося через зіткнення літака з птахом.

Чому затримали рейс

Птах потрапив у літак, коли той йшов на посадку у Грузії. Про це журналістам 24 каналу розповів працівник компанії Ярослав Колосович.

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21 липня при здійсненні посадки рейсу PQ0423 Харків – Батумі в Міжнародному аеропорту Батумі в літак, що здійснював переліт, потрапив птах. Після приземлення інженерні служби вирішили негайно направити літак на детальний технічний огляд в аеропорту,

– пояснив Колосович.

Під час огляду спеціалісти усунули незначні наслідки ситуації.

Звіт направили в офіс компанії-виробника літака Boeing. Після аналізу його результатів, компанія дала дозвіл на політ.

Після погодження від Boeing літак мав вилетіти 22 липня о 06:30. Проте після консультацій вирішили провести додатковий технічний огляд. Борт вилетів лише о 14:30 22 липня.

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